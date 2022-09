Tier der Woche: Hündin Milka sucht ein neues Zuhause

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Milka ist eine etwa sechs Monate alte Hündin, die auf der Suche nach einem Zuhause ist. Sie lernt aktuell das Hunde-Einmaleins. Darüber informiert der Pferdeschutzhof „Four Seasons“, der sie vermittelt. Milka ist demnach eine aktive Hündin, die bewegungsfreudige Menschen sucht, die sie geistig und körperlich auslasten.

„Bei uns lebt sie derzeit problemlos in einer Hundegruppe und liebt es, mit ihren Freunden zu toben, zu rennen, aber auch in der Sonne zu liegen und ein Nickerchen zu machen“, heißt es. Milka ist mit Artgenossen verträglich. Interessenten können sich bei „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel unter 05242/377604 melden.