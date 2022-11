Tier der Woche: Judy wurde ausgesetzt

Hündin Judy ist auf der Suche nach einem dauerhaften Zuhause. Die ungefähr fünfjährige Hündin ist ausgesetzt worden, informiert der Pferdeschutzhof „Four Seasons“, wo sie derzeit lebt. Die aufgeschlossene, freundliche Hündin sei sehr menschenbezogen und mit Artgenossen verträglich. Allgemein scheine die Entlebucher Sennenhündin ein unkomplizierter Hund zu sein.

Hündin benötigt genügend Auslastung

„Wir freuen uns, wenn Judy zu Menschen oder in eine Familie ziehen würde, wo weiter mit ihr gearbeitet wird“, schreibt der Schutzhof in seiner Pressemitteilung. Judy brauche aufgrund ihrer Rasseeigenschaften genügend Auslastung. Sie sei clever, aufgeschlossen, zugänglich und bereit für ihren neuen Start ins Leben. Interessenten können sich bei „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377604, melden