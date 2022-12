Tier der Woche: Kaninchenpaar in Lintel zu vermitteln  

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Kaninchenpaar Schwarzi und Habitak suchen ein gemeinsames Zuhause. Weibchen Habitak (Foto) ist bunt und Böckchen Schwarzi hat schwarzes Fell. „Die beiden Kaninchen sind zwischen zwei und drei Jahre alt und möchten auf jeden Fall gemeinsam in ihr neues Zuhause umziehen“, informiert der Pferdeschutzhof „Four Seasons“ in Lintel, der die beiden Tiere vermittelt.

Artgerechtes Zuhause mit großem Gehege willkommen

Inwieweit die Langohren in eine bestehende Gruppe integriert werden können, müsste getestet werden. Die beiden seien freundlich und lieb, jedoch keine Kuscheltiere. „Wir wünschen uns für sie ein artgerechtes Zuhause, in dem sie ihren Bedürfnissen entsprechend versorgt und respektiert werden“, heißt es. Sie sollten ein großes Gehege bekommen, gerne auch mit einem gesicherten Außenbereich, in dem sie bei schönem Wetter mümmeln und futtern dürfen. Interessenten können sich bei „Four Seasons“ am Heideweg melden unter 05242/377604.