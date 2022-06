Tier der Woche: Kater in Lintel kuschelt gerne

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Snickers ist ein ungefähr ein Jahr alter Kater, der auf der Suche nach einem festen Zuhause ist. Die Samtpfote sei sehr aufgeschlossen, liebe und genieße Streicheleinheiten und freue sich über Spieleinheiten sowie Aufmerksamkeit von seinen Menschen, informiert der Pferdeschutzhof „Four Seasons“, wo das Tier vorübergehend Aufnahme gefunden hat.

Unkomplizierte Samtpfote

Seinem Alter entsprechend spiele Snickers für sein Leben gerne, wisse aber auch die Pausen auf der Couch oder in seinem Kuschelkorb zu genießen. „Wir suchen für Snickers ein Zuhause, in dem er auch ein bisschen rausgehen darf“, heißt es. Ansonsten sei Snickers sehr unkompliziert. Wer sich für den Kater interessiert und ihn kennenlernen möchte, der kann sich bei „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel unter 05242/377604 melden.