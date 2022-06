Tier der Woche: Kater Jakob sucht Familie mit Hof

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Jakob ist gemacht für’s Landleben: Auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“, wo der dreijährige Kater vorübergehend Quartier bezogen hat, stellt er täglich sein Talent als hervorragender Mäusefänger unter Beweis. Er liebt es, draußen zu sein, über den Hof zu streifen, es sich auf dem Heuboden gemütlich zu machen und ein Nickerchen in der Sonne einzulegen.

Mit anderen Tieren vertraut

Deshalb wird für Jakob ein Zuhause gesucht, wo er diese Freiheiten weiter genießen kann. Er ist kastriert, mit Artgenossen verträglich und kennt sämtliche Tiere, die auf einem Hof leben. Egal, ob Pferde, Hühner, Ziegen oder Schweine – Jakob lässt sich von niemanden aus der Ruhe bringen, außer von Menschen. Denen gegenüber tritt er noch etwas distanziert auf. Wer Platz für den Kater hat, sollte sich an den Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg 42 in Lintel, 05242/377604, wenden.