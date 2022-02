Tier der Woche: Rüde Martini sucht neues Zuhause

Martini ist ein fröhlicher und aufgeweckter Rüde, der ein dauerhaftes Zuhause sucht. Der Vierbeiner ist etwa ein Jahr alt und hat in etwa die Größe eines Dackels.

Zurzeit auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“

„Er liebt sowohl Menschen als auch Artgenossen und freut sich über jede neue Herausforderung. Er braucht noch ein bisschen Unterstützung beim kleinen Hunde-Einmaleins, aber da er so aufgeschlossen ist, macht es richtig Spaß mit ihm zu üben“, schreibt der Pferdeschutzhof „Four Seasons“, wo das Tier Unterschlupf gefunden hat, in seiner Pressemitteilung zur Vermittlung. Mit Artgenossen fühlt Martini sich wohl. Katzen und andere Tiere kennt er bisher noch nicht.

Er liebt es, ausgiebig spazieren zu gehen und freut sich, überall dabei sein zu dürfen, ist also ein richtig treuer Begleiter. Wer Martini gerne persönlich kennenlernen möchte, kann unter den aktuellen Auflagen auf dem Hof am Heideweg in Lintel vorbeikommen. Nähere Infos sind erhältlich unter 05242/377604.