Tier der Woche: Samtpfote in Lintel zu vermitteln

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nachtara ist auf der Suche nach einem dauerhaften Zuhause. Zurzeit wohnt sie auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ in Lintel. Die Katze ist etwa 14 Wochen alt und gehört der Rasse Englisch-Kurzhaar-Mix an. Noch ist Nachtara etwas schüchtern und – wie man auf dem Foto erkennen kann – auch kamerascheu. „Dabei hat die Schöne gar nichts zu verstecken“, ist sich das Team von „Four Seasons“ sicher.

Katze fühlt sich auf der Couch und draußen wohl

Denn die Samtpfote sei sehr lieb und brauche einfach Zeit, um sich an neue Umgebungen zu gewöhnen. In ihrem Zwischenzuhause ist man sich einig, dass Nachtara bei ihren künftigen Menschen schnell auftaut und sich über einen gemütlichen Platz auf der Couch freuen wird. Auch Freigang sollte der Stubentiger dort genießen dürfen. Alternativ reiche ein gesicherter Auslauf beziehungsweise ein Balkon. „Weitere tierische Mitbewohner wird sie sicher auch gut finden. Das müsste aber individuell ausprobiert werden“, lässt „Four Seasons“ wissen. Wer die Gute persönlich kennenlernen möchte, kann auf dem Hof am Heideweg, 05242/377604, vorbeischauen.