Tierschutzhof in Lintel sucht Zuhause für Bert

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Bert – ein geselliger Meerschweinchen-Bock – ist ungefähr ein Jahr alt, kastriert sowie von einem aufgeschlossenen, freundlichen und munteren Wesen. Der Pferdeschutzhof „Four Seasons“ sucht für ihn ein artgerechtes Zuhause, in dem seine Bedürfnisse geachtet werden, und nicht eins, wo er Kuscheltier ist.

Liegt gern in der Sonne

„Er liebt es, durch das Gehege zu flitzen, im Heu zu mümmeln und zu fressen. Bei geeigneten Temperaturen und in einem vor anderen Tieren und Gefahren geschützten Gehege liegt er gern in der Sonne“, heißt es in einer Mitteilung. Wer den kleinen Kerl kennenlernen möchte, wendet sich an den Pferdeschutzhof „Four Seasons“, Heideweg in Lintel, 05242/377604.