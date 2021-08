Tönnies findet Geschmack an Veggie

Vor einem halben Jahr hat die Tönnies-Gruppe ihre Aktivitäten im vegetarischen und veganen Segment in einer eigenen Gesellschaft gebündelt: der Vevia 4 You GmbH & Co. KG. Dem Schritt soll nun ein Umsatzsprung folgen. Lag der Erlös mit Veggie-Produkten 2019 noch bei 8,3 Millionen Euro, so rechnet der Konzern für das laufende Jahr mit 30 Millionen – ein Plus von mehr als 250 Prozent. Und das soll erst der Anfang sein. Bis 2025 erwartet das Unternehmen in dieser Sparte Erlöse von mehr als 120 Millionen.

