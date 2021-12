Tönnies kritisiert Fernsehsender wegen Reportage

Eine TV-Reportage über Clemens Tönnies verursacht Wirbel, noch bevor sie gesendet worden ist - vor allem in der Zentrale der Fleischfirma.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Privatsender Sat. 1 hat kurzfristig eine Reportage über Clemens Tönnies und sein Fleisch-Imperium ins Programm genommen. Noch bevor der Beitrag gesendet worden ist, bezieht der Rheda-Wiedenbrücker Fleischkonzern dazu Stellung.

Die Tönnies-Reportage wird am heutigen Dienstag, 14. Dezember, ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Der Sendeplatz für das neue Format „Sat. 1 investigativ“ wurde kurzfristig freigeräumt. Eigentlich wäre zur Primetime eine neue Folge der Reihe „110 Notruf Autobahn! Autodiebe im Visier“ gezeigt worden.

Sat. 1: „Unternehmen wollte Reportage verhindern“

Über die Programmänderung hatte der Sender erst am Montag informiert. In der Ankündigung schreibt Sat. 1, dass die Anwälte von Clemens Tönnies die Reportage bereits während der Dreharbeiten verhindern wollten. Nähere Angaben zum Inhalt der Reportage macht der Sender nicht, nur soviel: „2020 war der Fleischkonzern Tönnies maßgeblich für einen der größten Corona-Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen verantwortlich.“

Tönnies: „Zweifel an journalistischer Sorgfaltspflicht“

Das Rheda-Wiedenbrücker Unternehmen reagierte am Dienstag noch vor Ausstrahlung der Reportage mit einer Stellungnahme. Zum Vorwurf des Senders, man habe die Berichterstattung verhindern wollen, stellt Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier klar: „Diese Aussage in der Vorankündigung von Sat. 1 ist schlichtweg falsch. Es gab zu keinen Zeitpunkt einen solchen Versuch unsererseits.“ Wohl aber habe man dem Sender Hinweise gemeldet, „die Zweifel an der journalistischen Sorgfaltspflicht und medienethischen Standards aufkommen lassen“. Einzelheiten nannte Reinkemeier jedoch nicht.

Ganz allgemein kritisiert der Tönnies-Sprecher, „dass die Macher der Sendung uns bisher nur mit allgemeinen Fragestellungen, etwa zur Mitarbeiterzahl des Unternehmens, kontaktiert haben. Mit konkreten Inhalten oder gar Vorwürfen, die uns eventuell im Rahmen der Sendung gemacht werden könnten, wurden wir bisher nicht konfrontiert, obwohl dies presserechtlich zwingend erforderlich wäre“.