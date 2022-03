Tönnies löst Welle der Empörung aus

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Es ist ein Shitstorm sondergleichen, der über der Firma Tönnies niedergeht: Die Tatsache, dass das Unternehmen Integrationshelfer in ein polnisches Aufnahmelager für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine entsandt hat, um dort vornehmlich Frauen einen Bustransfer ins sichere Deutschland einschließlich Job im Fleischwerk und ein Dach über dem Kopf anzubieten, ruft Unverständnis hervor. Der Imageschaden dürfte immens sein. Wieder gebe es eine Kopplung von Wohnen und Arbeiten, sagen Kritiker, mehr noch: Es sei versucht worden, die Vertragsunterzeichnung zur Bedingung zu machen für die Busfahrt nach Deutschland.

Unternehmen spricht von ehrlich gemeintem Hilfsangebot

Vieles von dem, was sich insbesondere in Sozialen Medien derzeit an Kommentaren findet, spiegelt Fassungslosigkeit wider ob einer Aktion, die dem Unternehmen zufolge als ehrlich gemeintes Hilfsangebot verstanden werden sollte. Bekanntlich war die Situation in dem Aufnahmelager binnen kürzester Zeit eskaliert, die Tönnies-Crew trat den Rückzug an. „Sorry, vielleicht waren wir hier zu voreilig. Daher haben wir das Angebot vorerst eingestellt“, gesteht das Unternehmen inzwischen ein. Dabei sei es eigentlich doch nur darum gegangen, den Menschen zu helfen. So habe man derzeit nicht einmal Bedarf an zusätzlichen Kräften. Die Arbeitsplätze schafft das Fleischwerk eigenen Angaben zufolge extra für die Geflüchteten und zwar je nach Qualifikation in verschiedenen Bereichen.

Firmenchef Clemens Tönnies hatte Anfang März eine Initiative des Europaabgeordneten Dennis Radtke (CDU) aus Bochum unterstützt und Lebensmittel sowie Hygieneartikel für Babys und Kleinkinder nach Südpolen gebracht, wo sie auf Vermittlung von Caritas International übergeben wurden. „Unter dem Einfluss dieses emotionalen Besuchs entstand die Idee, direkt an der Grenze zur Ukraine Flüchtlingen Unterstützung durch Arbeitsplätze und Wohnungen anzubieten. Die Dankbarkeit dafür war sehr hoch“, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Konzernzentrale in Rheda. Sämtliche weitere Maßnahmen würden nun aber mit der Politik und den Behörden abgesprochen.

„Unseriös und moralisch verwerflich“

Inge Bultschnieder, Mitbegründerin der IG Werkfairträge, ist keine Person, die auf den Mund gefallen ist – hinsichtlich der Hilfsaktion der Firma Tönnies fehlen ihr allerdings dann doch zunächst die Worte. „Ich bin unfassbar wütend“, sagt die Wiedenbrückerin, die seit vielen Jahren für faire Beschäftigungs- sowie Lebensbedingungen von Arbeitsmigranten kämpft. „Da sind Menschen, die haben ihr Hab und Gut, ihre Ehemänner, ihr ganzes Leben zurücklassen müssen, die Not und Elend gesehen haben, die traumatisiert sind vom Krieg, und dann werden diese psychisch labilen Flüchtlinge an der Grenze von Tönnies rekrutiert? Das hat nichts mit Hilfe zu tun und lässt sich nicht als gute Tat verkaufen – so etwas ist einfach nur unseriös und moralisch verwerflich“, sagt die Aktivistin.