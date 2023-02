Turbulente Zeit für Rheda-Wiedenbrücker Stiftung

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Mehr als 250 Menschen, Unternehmungen und gemeinnützige Organisationen haben sich 2022 in der Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück engagiert – mit Ideen, Fachwissen, Rat und Tat, finanziellen Mitteln, freiwilligem Engagement, als Stifter, Zustifter, Paten, Freunde, und Spender. Bei der jüngsten Versammlung berichtete der Vorsitzende des Stiftungsrats, Berthold Lönne, von einem turbulenten Jahr.

Getrübte Freude

Die Freude über ein erwachtes öffentliches und kulturelles Leben nach der Coronapandemie sei getrübt worden durch die Auswirkungen der globalen Krisen und insbesondere des Kriegs in der Ukraine, sagte Lönne. Wieder suchten Menschen in der Stadt Schutz.

Die Stiftung begleitete sie beim Ankommen und dem Start in ein neues Leben. Die Organisation hat ihre Arbeit in vier Schwerpunkte aufgeteilt. „Zusammenhalten und -leben“ ist einer davon. In diesen Bereich fällt die flexible und unbürokratische Unterstützung von Projekten und Personen aus eigenen Fördertöpfen. Ein weiterer Fokus liegt auf Bildung und Förderung begabter junger Menschen. Ein dafür gebildeter Fonds steht immer dann zur Verfügung, wenn staatliche Mittel nicht reichen oder nicht greifen.

Vieles ermöglicht

Alle Kitas und Schulen erhalten ein Budget, um benachteiligten jungen Menschen schnell und einfach Lern- und Sprachförderung, gesunde Mahlzeiten, Schulmaterial und Kleidung, Teilhabe an Kultur, Sport und Bildungsreisen sowie Berufsorientierungsmaßnahmen zu ermöglichen. Erstmals wurde auch der Schwerpunkt „Kultur erleben und machen“ mit Inhalten gefüllt. Verschiedene Projekte konnten gefördert werden wie die Musical-Fabrik, das Klassik-Open-Air-Konzert am Schloss Rheda, Fidolino-Reihe, Museumsbesuche für Heranwachsende, Chorgesang und ein Gitarrenfestival des Vereins Vitart. Auch die Genossenschaft Kloster Wiedenbrück und der neu gegründete Jazz-Club erhielten Zuwendungen.

Weichen gestellt

Jungen Menschen und Familien Orientierung und Hilfe in allen Lebenslagen zu geben, das ist ein weiterer Schwerpunkt. Die Bürgerstiftung finanziert ihre Aktivitäten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens und aus Spenden. 2022 spendeten 66 Personen und Organisationen als Paten und Freunde der Stiftung sowie 160 weitere einmalig. Es kamen auf diesem Weg 423 000 Euro inklusive Kapitalerträge zusammen. Die Gesamtausgaben betrugen 321 000 Euro. Zugleich wurden die Weichen gestellt, um das Kapital der Bürgerstiftung künftig auf der Basis nachhaltiger Kriterien bei den örtlichen Geldinstituten anzulegen.

Abschließend spricht aber eine Zahl: Es wurde 148-mal Gutes ermöglicht. 21 Familien und Personen profitierten vom Projekt „Bürgerstiftung hilft“, 57-mal ist der Ukraine-Spendenfonds angezapft worden – beispielsweise zur Unterstützung von Institutionen wie dem Aeroclub und dem Verein „Willkommen in Rheda-Wiedenbrück“. Auch künftig möchte die 2006 gegründete Bürgerstiftung laut eigenen Angaben am Puls der Zeit und verlässlich bleiben, außerdem offen sein für neue wichtige Herausforderungen. Von hoher Bedeutung sei dazu der enge Kontakt zum Kuratorium, zu Partnern und Netzwerken.