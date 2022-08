Turnhalle an der Burg in Wiedenbrück ist wieder frei

DRK und Feuerwehr packten kräftig an, als aus der Turnhalle an der Wiedenbrücker Burg schnell eine Notunterkunft werden musste.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ab sofort steht die Dreifeldsporthalle im Sportzentrum Burg in Wiedenbrück wieder in vollem Umfang für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Alle Rückbaumaßnahmen konnten wie geplant abgeschlossen werden, heißt es aus dem Rathaus. Bürgermeister Theo Mettenborg bedankte sich vorher noch bei allen Beteiligten für die Unterstützung, darunter Feuerwehr, Bauhof, Schützen, Wiedenbrücker Turnverein, Unternehmen sowie Lehrern und Bürgern.

Bürgermeister dankt Schulen und Vereinen für vorübergehenden Verzicht

„Sie haben sowohl bei der Herrichtung als Notunterkunft wie auch beim Rückbau mit viel Engagement geholfen. Auch sind Schulen und Vereine in der Zeit der Notunterkunft zusammengerückt und haben Trainingsmöglichkeiten sowie -zeiten geteilt“, so Mettenborg. So konnte die Dreifachhalle als Notunterkunft genutzt werden. Das sei inzwischen nicht mehr nötig.

Die Flüchtlinge sind zurzeit im Gemeindehaus St. Johannes sowie in städtischen und privaten Häusern und Wohnungen untergebracht. Die Umnutzung der Halle war mit dem Zustrom von Menschen aus der Ukraine erforderlich geworden.