Ukraine: 400 Bürger zünden in Wiedenbrück Kerzen an

400 Kerzen brannten am Ende auf dem Spielfeld des Jahnstadions in Wiedenbrück und gaben ein stimmungsvolles Bild ab. Im Hintergrund lief der Song von Udo Lindenberg „Wir ziehen in den Frieden“. Fotos: Leskovsek

In Anlehnung an den Udo-Lindenberg-Titel „Wir ziehen in den Frieden“ von 2018 hatte das Familienzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unlängst zu einer gemeinsamen Veranstaltung ins Wiedenbrücker Jahnstadion eingeladen, um ein klares Statement für ein Ende des bewaffneten Konflikts in der Ukraine zu setzen. 400 Kinder sowie Erwachsene waren dabei und entzündeten Kerzen auf dem Peace-Zeichen in der Mitte des Fußballfelds.

Sich zu vertragen, bedeutet Frieden im Kleinen

Iris Hansel und Heidi Grabe, DRK-Kita-Leiterinnen und Organisatorinnen der Aktion, machten deutlich, wie wichtig es ist, dass Menschen miteinander reden. Sich zu vertragen, bedeute Frieden im Kleinen, gaben die Erzieherinnen den Heranwachsenden mit auf den Weg. Alle Kinder auf der Welt hätten ein Recht darauf, Frieden zu erfahren, betonten sie. Markus und Simone Heimbach waren mit Sohn Noah und Tochter Maria ins Jahnstadion gekommen. Die vielen schrecklichen Meldungen tagtäglich machten ihnen Angst, erläuterten die Eltern, wobei das genau eins jener Gefühle sei, das sie ihren Kindern nicht zeigen möchten. Umso mehr begrüßten die Erwachsenen die Aktion, bei der die gesamte Familie ein deutliches und sichtbares Zeichen für den Frieden setzen könne.

Margret Middelhove, Leiterin der Kita St. Clemens, zeigte sich sehr berührt von der Resonanz auf die Einladung und stellte mit Freude fest, dass sie viele Kinder aus ihrer Einrichtung samt Familien dazu hatte bewegen können, mitzumachen: „Es ist wichtig für den Zusammehalt, und ich finde es großartig, dass die beiden Kolleginnen dieses Miteinander organisiert haben.“ Als das Lied von Udo Lindenberg abgespielt wurde, wurde es schlagartig still auf der Tribüne. So manch einer ging in sich und ließ die Ereignisse der vergangenen Tage sacken.

Lied des Abends ist „Wir ziehen in den Frieden“

Fürstin Marissa zu Bentheim-Tecklenburg erinnerte an die Grundsätze des Roten Kreuzes, die da Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit sowie Universalität lauten, und die tagtäglich in den Kitas gelebt würden. Der stellvertretende Bürgermeister Georg Effertz bat darum, die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, aufzunehmen und sie dazugehören zu lassen. „Kinder sollten froh und unbeschwert aufwachsen, glücklich und behütet sein“, betonte er. Durch den Krieg sei ihnen vieles davon bereits genommen worden.

Die kleine Kira war am Freitagabend mit ihrer Mutter Daniela Mattausch (l.) dabei und entzündete im Jahnstadion ein Licht für den Frieden in der Welt. Das Mädchen besucht die Kindertagesstätte „Bunte Welt“ in Rheda.

Das Lied des Abends – „Wir ziehen in den Frieden“ – lief beim Anzünden der Kerzen als Dauerschleife. Insbesondere der letzte Satz „. . . überall diese Kriege. Da kann niemand gewinnen. Stell dir vor es ist Frieden, und jeder, jeder geht hin“, dürfte den Besuchern in Erinnerung geblieben sein, als sie nach einer knappen Stunde wieder heimwärts zogen. Heidi Grabe gab sich beeindruckt davon, dass in kürzester Zeit diese Aktion von der Idee in die Tat umgesetzt werden konnte. „Wenn alle an einem Strang ziehen, schafft man Großes“, stellte sie fest. Die Stadt habe sofort Unterstützung zugesichert und der SC Wiedenbrück habe bereitwillig das Stadion zur Verfügung gestellt.

Gerade den Kindern Ängste nehmen

In ihrer Kita Abenteuerland sei insbesondere von den älteren Mädchen und Jungen in den vergangenen Tagen vermehrt gefragt worden, was Krieg bedeute und ob sie Angst haben müssten. „Wir geben Antworten, vertiefen jedoch das Thema nicht, um nicht noch mehr Unsicherheit zu schaffen“, erläuterte Grabe. Antworten hingegen seien wichtig, um den Kindern jene Sorge zu nehmen, die sie von den Erwachsenen und über Medienberichte tagtäglich aufschnappen würden.