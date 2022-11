Unfall auf Autobahn fordert zwei Schwerverletzte

Nach einem Verkehrsunfall hat die Polizei die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Dortmund ab dem Vormittag für 90 Minuten gesperrt.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Ein Paar aus Bergkamen ist am Montagvormittag mit seiner Mercedes-B-Klasse auf der Autobahn verunglückt. Beide wurden schwer verletzt: Während man den 80-Jährige, der am Steuer gesessen hatte, mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte, wurde seine um zwei Jahre jüngere Begleiterin im Christoph 13 zu einer Spezialklinik geflogen.

Gesundheitliche Probleme

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Senior aufgrund plötzlich eingetretener gesundheitliche Probleme die Kontrolle über den Mercedes verloren, schrammte zunächst an einem Lastwagen mit tschechischen Kennzeichen entlang, schoss dann in den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Gegen 11.10 Uhr erreichte die Leitstelle der Notruf. Daraufhin rückten die Freiwillige Feuerwehr Reda, Mitarbeiter der hauptamtlichen Wache, drei Rettungs- sowie ein Notarztwagen aus.

Autobahn gesperrt

Die Polizei sperrte die drei Fahrbahnen in Richtung Dortmund für rund eineinhalb Stunden. Und selbst danach war der Verkehr noch stark eingeschränkt, weil Bergungsarbeiten dies erforderten. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu sieben Kilometern. Der Unfallwagen hat nur noch Schrottwert: Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 20 000 Euro.