Unfall in Rheda-Wiedenbrück fordert drei Verletzte

Rheda-Wiedenbrück (ei)- Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ist es auf der Bielefelder Straße in Rheda-Wiedenbrück in Höhe der Anschlussstelle zur B 64 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Skoda-Fahrer (60) von dem Mitfahrer-Parkplatz an der Bielefelder Straße geradeaus über die Anschlussstelle auf die B 64 fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Chevrolet, der Richtung Gütersloh unterwegs war.

Der Chevrolet schleuderte gegen einen Ford. Sowohl der Chevrolet- als auch der Ford-Fahrer sowie der Beifahrer des Skodas mussten an der Unfallstelle notärztlich behandelt werden und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Bielefelder Straße in Richtung Gütersloh für etwa 90 Minuten.