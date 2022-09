Unruhige Nacht für Rheda-Wiedenbrücker Feuerwehr

Abbau: Bei dem Brand in einer Sauna an der Rötteckenstraße mussten die Feuerwehrkameraden den Garagenanbau teilweise demontieren.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Großeinsatz der Feuerwehr am späten Freitagabend an der Rötteckenstraße in Rheda: Um 22.30 Uhr wurden die Löschzüge Rheda und Wiedenbrück zu einem Brand in einer Sauna alarmiert. Laut Notrufmeldung drohten die Flammen auf das Wohnhaus überzugreifen. Das wussten die Saunagänger aber erfolgreich abzuwenden. Sie hielten nach Angaben von Stadtbrandinspektor Christian Kottmann die Flammen so gut unter Kontrolle, dass das Schlimmste verhindert werden konnte.

Nur kurze Verschnaufpause

Die Feuerwehrleute löschten den Angaben zufolge den Brand zunächst im Innen- sowie im Außenangriff mit jeweils einem C-Rohr. Die Kräfte im Innenangriff rüsteten sich dafür mit Atemschutzgeräten aus. Nachdem auch letzte Glutnester gelöscht waren, musste der Garagenanbau weitestgehend demontiert werden.

Erst gegen Mitternacht konnten die letzten der zunächst rund 60 eingesetzten Kameraden wieder einrücken. Lange erholen konnten sie sich aber nicht: Um 2.23 Uhr schrillten die Meldeempfänger die ehrenamtlichen Helfer schon wieder. „Menschenleben in Gefahr“ lautete die Meldung zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Im Mersch.

Haus steht leer

In dem eigentlich leerstehenden Haus direkt an der Autobahn 2 war es in einem Zimmer im Erdgeschoss mutmaßlich durch Brandstiftung zu einem Feuer gekommen. „Die ersten Trupps unter Atemschutz durchsuchten das Gebäude intensiv nach Personen, fanden aber niemanden“, berichtete Stadtbrandinspektor Christian Kottmann am Samstag. Das Gebäude sei bereits komplett verqualmt gewesen, berichtete der Einsatzleiter weiter. Die Blauröcke der Löschzüge Rheda und Wiedenbrück löschten den Brand. Erst nachdem auch die letzten Glutnester gelöscht waren, konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude für weitere Ermittlungen.