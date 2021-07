Vergewaltigungsopfer auf Spurensuche

Die Vergewaltigungen sind ein halbes Jahrhundert her. Aber wenn Klaus Schober* erzählt, wie er als kleines Kind in Wiedenbrück missbraucht wurde, spürt man, dass die Zeit doch nicht alle Wunden zu heilen vermag. Immer wieder bricht der 56-Jährige in Tränen aus, immer wieder versagt seine Stimme. „Die Zeit im Kinderheim war ein täglicher Überlebenskampf“, sagt er

Der kleine Klaus bekommt in einem Kinderheim Besuch von seinem Vater: Das Bild entstand vor der Zeit in Wiedenbrück.

Klaus Schober kann nicht abschließen mit dem, was ihm vor fast fünf Jahrzehnten angetan wurde. Es hat sein Leben bestimmt, und er kann die Bilder nicht verdrängen. Vor allem jetzt nicht, da er eine staatliche Opferrente beantragt hat und beweisen muss, was ihm geschehen ist

Schober, der in München lebt, kam 1964 als uneheliches Kind in Wuppertal zur Welt. „Meine Mutter wollte mich nicht und hat mich als Baby in ein katholisches Heim gegeben.“ 1970, da war der Junge sechs, wurde er nach Wiedenbrück in den Kreis Gütersloh verlegt. Der Christliche Verein Junger Männer (CVJM) betrieb in der Georgstraße ein Heim für etwa 60 Jungen und Mädchen. Jugendämter aus vielen Städten brachten dort Kinder unter. „Wir Jungen wohnten im Erdgeschoss, die Mädchen oben“, erinnert sich Klaus Schober.

Abgeschirmt von der Außenwelt

Das Jahr, in dem der kleine Junge nach Wiedenbrück kam – es war das Jahr, in dem die „Tagesschau“ zum ersten Mal in Farbe gesendet wurde. Ein Volksentscheid lehnte ein selbstständiges Bundesland Baden ab, Bundeskanzler Willy Brandt kniete in Warschau nieder, und Heide Rosendahl wurde Sportlerin des Jahres. Doch nichts davon berührte das Leben eines Sechsjährigen – schon gar nicht, wenn es für ihn aus seiner Sicht um das blanke Überleben ging. „Wir lebten hinter dicken Mauern, abgeschirmt von der Außenwelt.“

Das CVJM-Kinderheim in der Georgstraße von Wiedenbrück Foto: privat

Das Essen im CVJM-Heim habe nie für alle gereicht, erzählt Klaus Schober. „Sobald etwas auf dem Tisch stand, haben sich alle darauf gestürzt.“ Er wisse noch, dass er gelegentlich nach dem Abendessen Brot im Mund aufbewahrt habe. „Ich habe es nicht heruntergeschluckt, weil ich nicht wusste, wann ich das nächste Mal satt werden würde.“

Mit dem Brot im Mund sei er eingeschlafen. „Nachts muss ich es dann doch geschluckt haben.“ Jetzt, da er davon erzähle, erinnere er sich auch noch, wie er mal ein Stück Mandarine aufbewahrt habe. „Weil das etwas ganz Besonderes war.“

„Es gab keine menschliche Zuwendung“

Das Leben im Heim sei monoton gewesen, sagt der 56-Jährige. Ohne jede mitmenschliche Zuwendung. „Wir mussten die Mitarbeiter mit Tante und Onkel ansprechen.“ Morgens seien sie von der Posaune des Heimleiters geweckt worden. Dann hätten sich alle im Treppenhaus aufstellen und die Hände vorzeigen müssen. „Einmal in der Woche wurden wir mit einem harten Wasserstrahl im Badezimmer abgespritzt.“

Klaus Schober in einem Kinderheim, bevor er nach Wiedenbrück kam Foto: privat

Trotz seines Alters habe er damals noch an den Daumen genuckelt, sagt Klaus Schober. „Um mir das abzugewöhnen, haben sie mir die Daumen abends mit Bindfäden an einem Regal festgebunden, das über dem Bett hing. So musste ich einschlafen.“

Traumatisch sei für ihn gewesen, dass er immer wieder grundlos geschlagen worden sei – vor allem von einer Erzieherin, deren Namen er bis heute nicht vergessen habe. „Ich weiß noch, dass sie nach Alkohol roch“, sagt Klaus Schober. Sie habe ihn mit einem Handfeger geschlagen und anderen Ge­genständen. „Danach hat sie mich oft in die Besenkammer gesperrt. Das war schlimm, weil ich immer Angst hatte, man würde mich dort vergessen.“

„Ich hatte Todesangst“

Und dann, da sei er vielleicht acht Jahre alt gewesen, sei er zum ersten Mal vergewaltigt worden. „Ein Erzieher drückte mich aufs Bett. Dann zog er die Decke über uns beide.“

Er habe Todesangst gehabt, sagt Klaus Schober, der heute wieder jedes Detail der Vergewaltigung präsent hat. Dabei habe er, sagt er, das Verbrechen und zwei weitere Vergewaltigungen durch den Erzieher lange verdrängt – bis vor etwa 20 Jahren. „Damals tauchten in der Presse erste Berichte über missbrauchte und misshandelte Heimkinder auf.“ Er habe in seinem Bekanntenkreis zwar nie über seine Zeit in den Heimen gesprochen. Aber seine Freunde hätten wohl geahnt, dass da etwas gewesen sein musste, und sie hätten ihn auf die Zeitungsartikel hingewiesen. „Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich war richtig dankbar, dass das endlich öffentlich wurde. Ich hätte mich nie getraut, von mir aus darüber zu reden.“

Anfang 1974 wurde das CVJM-Heim geschlossen. Aber nicht wegen der Verbrechen, die dort nach Schobers Schilderung an Kindern verübt worden waren. Zwei Reformpädagogen hatten kurz vorher die Leitung übernommen, und ihre Methoden eckten an. Einem Zeitungsbericht von damals zufolge soll unter anderem bei einer Kontrolle im Keller ein Matratzenlager mit angeblich pornografischen Fotos an der Wand entdeckt worden sein.

Im nächsten Heim ging der Missbrauch weiter

Klaus Schober kann sich an so etwas nicht erinnern. Er weiß aber noch, dass er das Heim in Wiedenbrück Hals über Kopf verlassen musste. „Wir kamen in ein Zeltlager. Von dort wurde ich in ein evangelisches Kinderheim nach Wuppertal gebracht.“ Dort habe man ihm und den anderen erzählt, sie seien selbst Schuld an ihrer Lage, sie würden für ihre Sünden büßen. „Das hat bei uns Schuldgefühle verursacht.“ Eine Erzieherin habe nachts unter seine Bettdecke gefasst und gesagt, wenn er sich dort berühre, werde ihm das abgeschnitten. Auch in diesem Heim sei er geschlagen worden – bis er 14 gewesen sei und geschrien habe: „Mich schlägt keiner mehr!“

Heute organisiert die Stiftung Ummeln in dem Gebäude Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen. Foto: Althoff

Mit 16 Jahren, erzählt Klaus Schober, habe er endlich zu seinem Vater gedurft. „Er hatte mich all die Jahre in den Heimen besucht, aber er hatte mich nicht zu sich nehmen dürfen.“ Man habe ihm, Klaus, gedroht, er werde seinen Vater nie wiedersehen, wenn er etwas über das Leben im Heim erzähle, sagt der 56-jährige. „Also habe ich geschwiegen.“ Und trotzdem seien es die Besuche seines Vaters gewesen, die ihm durch die schwere Kindheit geholfen hätten. „Er war mir Halt und Stütze.“

Sein Vater sei ein bescheidener und liebevoller Mann gewesen. „Er lebte mit seinem Bruder und seinem Vater auf einem Hof in Bayern. Es war eine Männer-WG, und es war für mich das Schönste, mit 16 dorthin zu dürfen und endlich eine Familie zu haben.“ Aber das Leben außerhalb der Heime sei für ihn eine völlig fremde Welt gewesen. „Ich war verängstigt und mit der normalen Welt überfordert. Ich habe in die Hose gemacht und gestottert.“

Das Leben gemeistert

Wie viele Heimkinder in jener Zeit war auch Klaus Schober nicht gefördert worden. Nach der Sonderschule schaffte er trotzdem noch den Hauptschulabschluss der neunten Klasse. „Aber ich habe nie richtig Fuß gefasst.“ Er arbeitete als Kranken- und Altenpflegehelfer, in der Registratur, als Bürofachgehilfe. Doch es gab auch lange Zeiten der Arbeitslosigkeit. „Ich habe aber nie Alkohol getrunken oder geraucht, und ich bin auch nie kriminell gewesen“, sagt er.

Als sein Vater 2005 dement wurde, nahm Klaus Schober ihn zu sich. „Ich habe ihm die Liebe gegeben, nach der ich mich als Kind immer gesehnt habe.“ Zehn Jahre lang habe er seinen Vater bis zu dessen Tod zu Hause gepflegt. „Denn kein Mensch sollte in einem Heim sterben müssen.“

Klaus Schober ist ein kranker Mann. Er hat Krebs-Operationen hinter sich, er leidet an Asthma und Neurodermitis. Aber auch seine Psyche ist verwundet. „Ich habe Angst und Panikattacken. Ich traue mich nicht alleine in den Wald, und ich kann weder die U-Bahn noch einen Aufzug benutzen.“ Ämter haben schon vor längerer Zeit einen Grad der Behinderung von 100 festgestellt. Für Klaus Schober ist das alles in seiner traumatischen Kindheit begründet.

Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe und der Fonds Heimerziehung hätten Klaus Schober vor einigen Jahren einmalige Unterstützungszahlungen gewährt, sagt sein Rechtsanwalt Johannes Hehnen. „Sie haben sich lange mit ihm unterhalten und waren von seinen detaillierten Schilderungen überzeugt.“ Doch die Angaben reichten der Behörde, die für die Gewährung einer Opfer-Entschädigungsrente zuständig ist, nicht aus. „Sie fordert einen Beweis dafür, dass Kindern wie Klaus Schober in Wiedenbrück Schreckliches angetan wurde, dass sie Opfer einer vorsätzlichen Gewalttat wurden.“

Lange nach einem Anwalt gesucht

Klaus Schober sagt, er habe seine Geschichte vielleicht 20 Rechtsanwälten vorgetragen. „Aber keiner wollte mir helfen – bis ich Herrn Hehnen gefunden habe. Das war ein großer Glücksfall.“ Der Anwalt aus Oberhummeln bei München hat viele Stunden in dieser Sache recherchiert. Er hat alte Zeitungsartikel über das Kinderheim zusammengetragen, einen früheren Heimleiter gefunden und ihn befragt. Aber er ist auf nichts gestoßen, mit dem er die Geschichte seines Mandanten hätte untermauern können.

„Es gibt offenbar keine Akten des CVJM-Heims mehr. Da ist alles wie ausradiert“, sagt Klaus Schober. Deshalb suche er jetzt die Öffentlichkeit. „Es muss doch noch Menschen geben, denen in Wiedenbrück ähnliches angetan wurde wie mir. Oder Menschen, die zumindest wissen, was damals in dem Heim in der Georgstraße passiert ist.“

Bei der Beantragung der Opferrente gehe es ihm nicht in erster Linie ums Geld, sagt Klaus Schober: „Ich bekomme Grundsicherung, und dafür muss ich mich bei Behörden immer wieder rechtfertigen. Das möchte ich nicht mehr.“ Mit einer Opferentschädigungsrente bekäme er eine Rente für das, was er erlitten habe. „Sie steht mir zu, weil Männer und Frauen mein Leben zerstört haben. Wenn ich die Rente bekäme, wäre ich niemandem mehr Rechenschaft über meinen Lebensunterhalt schuldig. Es ist ein Stück Würde, um das ich kämpfe.“

* Der Name des Opfers wurde geändert. Wer Hinweise geben möchte, erreicht Anwalt Johannes Hehnen unter 0160/90441214.

Hundertausende Kinderschicksale

Zwischen 1949 und 1975 mussten 700.000 bis 800.000 Mädchen und Jungen in westdeutschen Säuglings-, Kinder- und Jugendheimen leben. Wissenschaftlichen Studien zufolge wurden viele misshandelt, sexuell missbraucht und gequält. Aus vielen kirchlichen Heimen berichten Opfer, dass sie ihr Erbrochenes essen mussten. Eine angemessen Schulbildung wurde vielen Kindern nicht zuteil, so dass die traumatischen Kindheits- und Jugendjahre auch deshalb bei vielen Auswirkungen auf das ganze Leben hatten und haben. Aus einer Übereinkunft von Bund, westdeutschen Ländern und der katholischen und evangelischen Kirche entstand 2012 der Fonds „Heimerziehung 1949-1975“, dessen Laufzeit Ende 2018 endete. Ein weiterer Fonds wurde für frühere Heimkinder der DDR eingerichtet. Mehr als 40.000 Menschen haben aus den Fonds Therapien, Rentenersatzzahlungen und andere Hilfen bekommen, laut Bundesjustizministerium im Wert von 485 Millionen Euro.