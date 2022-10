Verkehrskonzept für ein attraktives Rheda 

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Das Ziel des Verkehrskonzepts für die Innenstadt von Rheda ist klar definiert: Die Keimzelle des Ortsteils soll für die dort lebenden Menschen attraktiver gestaltet, die Bedeutung als Einkaufs- sowie Wohnstandort gestärkt und die Aufenthaltsqualität wesentlich verbessert werden. Mit dem gegenwärtigen Aufkommen an motorisierten Verkehrsteilnehmern kann das nicht gelingen. In der kommenden Woche wird den Kommunalpolitikern im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung der Schlussbericht zum Konzept vorgestellt, anschließend hat der Stadtrat das Wort.

Vorrang für Fußgänger und Fahrradfahrer

Ein positives Votum vorausgesetzt, soll das Papier in den kommenden Jahren als Leitlinie dienen, wobei festgehalten werden muss, dass keiner der dort aufgezeigten Ansätze Planungsreife hat. Nichts ist in Stein gemeißelt. „Die aufgeführten Maßnahmen können weiter ausgearbeitet werden, und – sofern die notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung gefasst werden – die angestrebten Verbesserungen erzielen“, heißt es aus dem Rathaus. Das Konzept muss als Grundlage für einen Prozess verstanden werden, an dessen Ende ein besseres Rheda liegt. Dieses Rheda der Zukunft ist eingefasst von einem grünen Gürtel, der sich um den Kern legt. Drinnen haben jene Vorrang, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wer dann unbedingt mit dem Auto in die Stadt muss, wird von einem Parkleitsystem gelenkt, was insofern Sinn macht, als dass die Stellflächen zumindest links und rechts der Straßen längst nicht mehr so zahlreich sind wie im Augenblick.

Um den Wegfall zu kompensieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon wäre, zwischen Kolping- und Wilhelmstraße ein Parkhaus zu errichten, das zugleich verbindendendes Element zwischen dem geplanten Wohn- sowie Einkaufsquartier in Bahnhofsnähe sowie der Innenstadt sein könnte. Auch ist denkbar, die Kapazitäten an den bestehenden Stellplatzanlagen an Rathaus, Domhof und Schulte-Mönting-Straße aufzustocken, darüber hinaus konsequent und überall die Parkzeiten zu beschränken. Niemand gondelt aus purer Freude am Auto durch die Rhedaer Innenstadt. Viele derer, die auf der Straße unterwegs sind, suchen schlicht und ergreifend einen Parkplatz – von denen es übrigens rein rechnerisch zu jeder Tages- und Nachtzeit satt und genug gibt. Man muss nur wissen wo. Selbst an Spitzentagen – das haben Untersuchungen dem Konzept zufolge gezeigt – sind lediglich rund 80 Prozent belegt gewesen. Unglücklicherweise ist die Nachfrage sehr unterschiedlich verteilt: Vor allem am Rathaus ist der Druck hoch. Ist dort alles voll, ergießt sich der Suchverkehr übers Zentrum. „Im Seitenraum treten Konflikte mit Fußgängern und Radfahrern auf“, heißt es.

Gefährliche Irreführung von Radfahrern

Radfahrer müssen sich in Rhedas Zentrum häufig durchwurschteln. Es reicht, sich die Situation am Bahnhofskreisel oder im Bereich der Einmündung der Schloss- in die Wilhelmstraße vor Augen zu führen, um nachvollziehen zu können, wie ausgewachsen mancherorts die Risiken für die schwächsten Verkehrsteilnehmer, zu denen auch Fußgänger zählen, sind. „Im Hauptverkehrsstraßennetz ist keine einheitliche, sichere, klar erkennbare und wiedererkennbare Radverkehrsführung vorhanden“, monieren die Gutachter in ihrem Schlussbericht. Defizite sehen sie überdies auf den Wegen, die Fußgängern vorbehalten sind – häufig zu schmal, mitunter zugeparkt, schlechtestenfalls sogar als Fahrbahn annektiert. Wer beispielsweise auf Schusters Rappen von der Innenstadt aus in den Schlosspark möchte und wenig ortskundig ist, muss lange suchen, bis er eine sichere Strecke gefunden hat. Dabei ließen sich den Gutachtern zufolge mit geringem Aufwand deutliche Verbesserungen erzielen. Sie kritisieren fehlende Querungshilfen an Wilhelmstraße, Oelder sowie Gütersloher Straße, darüber hinaus eine unzureichende Beschilderung und Ausleuchtung, vermissen eine ersichtliche Steuerung.

Interessenkonflikte werden nicht weniger

Als Maßnahme für den Kraftfahrzeugverkehr schlägt der für das Konzept verantwortliche Dr. Lothar Bondzio die Schaffung einer klaren Hierarchie vor. Die Erschließung der Innenstadt soll über Wilhelmstraße, Schloßstraße, Oelder Straße, Bahnhofstraße und Ringstraße erfolgen. Durch die Verlängerung von Abbiegespuren am Knotenpunkt Wilhelmstraße/Schloßstraße/Pixeler Straße lasse sich das Geschehen dort entzerren. Zur gleichen Erkenntnis waren vor ihm auch schon andere Gutachter gelangt. Darüber hinaus rät Dr. Lothar Bondzio, Fürst-Bentheim-, Schulte-Mönting- und Berliner Straße als Fahrradstraßen auszuweisen, außerdem sichere und moderne Abstellanlagen für die vielfach teuren Velos an neuralgischen Punkten zu bauen. Interessenskonflikte sieht der Planer hinsichtlich des Bahnhofskreisels: Es bestünden keine realistischen Möglichkeiten, die Kapazitäten dort zu erhöhen. Hinsichtlich des Bauvorhabens an der Kolpingstraße empfiehlt Bondzio deutlich, „die Verkehrsbelastungen am Kreisverkehr durch Maßnahmen im Straßennetz auf einem Niveau zu halten, das für alle Verkehrsteilnehmer noch eine mindestens ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs gewährleistet ist“.

Eine Frage des Geldes

Der Technische Beigeordnete Stephan Pfeffer weist in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung darauf hin, dass nach Beschluss des Konzepts einzelne Maßnahmen weiter ausgearbeitet und Baubeschlüsse vorbereitet werden können. Elemente wie das Ausweisen von Fahrradstraßen, Schutzstreifen oder Umdrehung von Einbahnstraßenregelungen seien aufgrund des geringen finanziellen Aufwands über bereits im Haushaltsplan veranschlagte Produkte abbildbar. Jene Bausteine, die finanziell deutlich schwerer wiegen, sind dort nicht berücksichtigt. „Dies ist einerseits dadurch begründet, dass die Umsetzung bestimmter Maßnahmen langfristig angesetzt ist, beispielsweise die Berliner Straße, andererseits bei mehreren Vorhaben vor einer Mitteleinplanung Konkretisierungen und Entscheidungen erst noch zu treffen sind“, sagt Pfeffer, wobei sich letztgenannter Aspekt unter anderem auf eine etwaige Umgestaltung der Stellplatzanlagen bezieht.