Vermisstenfall in Rheda nimmt ein gutes Ende

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Vermisstenfall, der außer der Familie des Gesuchten zuletzt auch die Polizei beschäftigt hatte, gilt offenbar als erledigt. Der junge Mann ist wieder aufgetaucht, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Der 25-Jährige aus Polen war zuletzt am 6. März gesehen worden.

An dem Tag war er von einer Rast an der Gütersloher Straße in Rheda nicht zum Reisebus zurückgekehrt. Daraufhin hatte ihn seine Familie als vermisst gemeldet, die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Am vergangenen Samstag dann meldete sich der 25-Jährige eigenständig bei seinen Angehörigen, teilt die Polizei mit. Zu diesen sei er inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt.