Verwahrloster Hund am Jägerheim in Lintel ausgesetzt

In Lintel ist am Samstag ein verwahrloster Hund gefunden worden. Achtung: Das nachfolgende Foto könnte verstörend wirken.

Der Pferdeschutzhof Four Seasons kümmert sich um den in Lintel verwahrlost aufgefundenen Hund.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nach einem anonymen Hinweis ist am vergangenen Samstag ein ausgesetzter Hund im Ortsteil Lintel gefunden worden. Der Rüde wird auf mindestens acht Jahre und befand sich laut einer Pressemitteilung der Tierschutzorganisation Peta in einem verwahrlosten Zustand auf dem Gelände des Hundeplatzes Am Jägerheim. Er konnte in einer Klinik schnell notversorgt werden und sei nun auf dem Weg der Besserung. Der Halter ist bislang noch nicht ermittelt worden.

Eine Zeugin soll darauf hingewiesen haben, dass der Vierbeiner über den Zaun auf den Platz geworfen wurde, heißt es in dem Schreiben weiter. Am oberen Zaun habe man offenbar Spuren von Fell und Kot entdeckt. Der Hund befindet sich nun in der Obhut des Pferdeschutzhofs Four Seasons. Die Polizei nahm vor Ort Hinweise entgegen.

Peta setzt 500 Euro Belohnung aus

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zu dem Hundehalter führen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden – auch anonym. „Wir möchten helfen aufzuklären, von wem der Hund in solch einem verwahrlosten und schlechten Zustand ausgesetzt wurde“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. In einem völlig verwahrlosten Zustand ist dieser Hund am Samstag auf dem Hundeplatz am Jägerheim gefunden worden. Um den Halter zu ermitteln, hat die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung ausgesetzt.

„Der herzlose Halter hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und ein Tierheim oder einen Tierschutzverein um Hilfe bitten müssen. Den Hund auszusetzen und dem möglichen Tod zu überlassen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“

Aussetzen von Tieren ist verboten

Die Tierrechtsorganisation weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten ist und ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 des Gesetzes erfüllen kann. Dies kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Das Tierschutzgesetz greife demnach auch, wenn der Halter die Tiere nicht artgerecht unterbringt und versorgt oder notwendige Hilfeleistung unterlässt.