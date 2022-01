Verwickelt in Einbrüche in Lintel und St. Vit

Eigentlich hatten Polizisten am Donnerstagabend im Rahmen ihrer Streife lediglich einen Fahrradfahrer auf der Carl-Bertelsmann-Straße in Gütersloh kontrollieren wollen – am Ende gab es eine Festnahme.

Kurze Flucht

So nahm der Mann zunächst Reißaus, konnte aber nach kurzer Flucht gestoppt werden. Bei sich hatte er diverses Diebesgut, darunter ein Notebook, außerdem Werkzeug. Selbst für seinen hochwertigen fahrbaren Untersatz blieb er den Beleg schuldig, dass es sich dabei um sein Eigentum handelt.

In diverse Einbrüche verwickelt

Die Dinge, die die Beamten in den Taschen des 23-Jährigen fanden, konnten Einbrüchen am Jagdweg in Lintel und in einen Schrebergarten am Sandbrink in Gütersloh zugeordnet werden, andere Gegenstände stehen im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Schlickbruch in St. Vit. Zudem erhärtete sich im Rahmen der anschließenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Verdacht, dass der junge Mann an einem versuchten Aufbruch eines Lebensmittelautomaten an der Straße Schledebrück in Lintel beteiligt und überdies in unmittelbarer Nähe auf Gütersloher Gemarkung in einem Wohnwagen eingestiegen war.

Haftbefehl erlassen

Der 23-jährige Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen. Kurz darauf ist er einem Richter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt worden, der . einen Untersuchungshaftbefehl erließ.