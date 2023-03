Nach einem Wasserrohrbruch in der Wiedenbrücker Innenstadt haben die Reparaturarbeiten begonnen. Zu Beeinträchtigungen kommt es aber weiterhin.

Die Reparatur des defekten Rohrs hat bereits begonnen. Trotzdem wird es voraussichtlich auch am Montag noch zu Verkehrsbehinderungen auf der Wasserstraße in Wiedenbrück kommen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ihrem Namen alle Ehre gemacht hat die Wasserstraße in Wiedenbrück am Sonntag. Dort kam es in den frühen Morgenstunden laut Mitteilung der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück zu einem Wasserrohrbruch.

Verkehrsbehinderungen wahrscheinlich auch am Montag

Wegen der daraus resultierenden Überflutung der Fahrbahn in Höhe der Kreissparkasse und der Kreuzkirche musste die Straße für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Der städtische Bauhof war vor Ort. Inzwischen haben die Reparaturarbeiten an dem leckgeschlagenen Rohr begonnen.

„Es ist davon auszugehen, dass die Straße auch am Montag noch nicht befahrbar ist“, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen aufgrund des Rohrbruchs kommen kann.