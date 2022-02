WDR: Kürzere Corona-Quarantäne für Tönnies-Mitarbeiter?

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss in Quarantäne - in der Regel für sieben Tage. Mitarbeiter des Rhedaer Fleischkonzerns Tönnies sollen vom Kreis Gütersloh bereits wesentlich früher aus der Quarantäne entlassen worden sein. Das hat am Sonntagabend das TV-Magazin Westpol berichtet.