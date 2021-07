Wechsel im Vorstand der KFD St. Aegidius

Wiedenbrück (gl) - Nach 24 Jahren Vorstandsarbeit in der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Aegidius Wiedenbrück ist Marita Künne nun zurückgetreten. „Es ist jetzt die richtige Zeit Platz zu machen, damit diese tolle Frauengemeinschaft auch so lebendig bleibt“, betonte sie.

Sie hätte immer gerne aktiv mitgestaltet und würde auch weiterhin der Gemeinschaft mit der Durchführung von Radtouren oder Wanderungen zur Seite stehen, kündigte Künne während der Jahreshauptversammlung in der St.-Aegidius-Kirche an. Pfarrdechant Reinhard Edeler sagte danke für das, was Marita Künne ehrenamtlich geleistet hat. Statt eines Geschenks konnte er den Versammelten in der Aegidiuskirche mitteilen, dass man sich ab sofort auch ohne Maske in geschlossenen Räumen aufhalten dürfe. Das ließen sich die gut 40 Teilnehmerinnen nicht zweimal sagen. „Bei uns gelten schon lange die drei g‘s gesandt, geliebt und gewollt“, sagte der Pfarrdechant.

Pfarrdechant Edeler: Wichtige Rolle der Frauen für die Zukunft der Kirche

Der Geistliche hatte aber auch Worte, die nachdenklich stimmten, im Gepäck, so etwa zur Entwicklung der katholischen Kirche. „Wir bekennenden Katholiken werden gerade eine gesellschaftliche Minderheit, das ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wir erleben eine Kirche in einer spannenden Zeit, in der niemand genau weiß, wie es weitergeht“, machte er deutlich. Daraus würden sich Fragen für alle vor Ort ergeben. Strukturell und inhaltlich müsse sich etwas verändern. „Sie als aktive Frauen wirken mit und sind wichtig bei den Überlegungen für Kirche in der Zukunft“, meinte er. Der Jahresbericht war kurz, fanden doch in den zurückliegenden zwölf Monaten außer kleineren Radtouren, Wanderungen und ab und an mal ein Gottesdienst keine Aktivitäten statt.

Aus dem Vorstand wurde außer Marita Künne auch Evelyn Dickbertel nach vier Jahren Vorstandsarbeit verabschiedet. Doris Göldner, die nunmehr die Funktion der Sprecherin übernommen hat, dankte den beiden für ihre Mitarbeit. Besonders natürlich Marita Künne, die „sich für keine Arbeit zu schade war“. „Danke Marita für 24 Jahre!“. Neu im vierköpfigen Vorstandsteam der KFD St. Aegidius sind nun Gaby Hornberger und Anna Maria Ortjohann, die von der Versammlung einstimmig zusammen mit der Geistlichen Begleitung Claudia Becker gewählt wurden. Doris Göldner betonte, dass es sehr schön sei, dass sich zwei Frauen bereiterklärt hätten, im Vorstand mitzumachen. Auch wenn das Team klein sei, könne man dennoch vieles bewegen.

Treue Mitglieder geehrt

Folgende Jubilare rückten während der Versammlung in den Mittelpunkt. 70 Jahre ist Maria Seeber dabei. 65 Jahre: Maria Ewers, Martha Pierenkemper, Elisabeth Speith. 60 Jahre: Hedwig Dämmer, Agnes Franke, Elisabeth Hartmann, Elisabeth Hoffmann, Margret Polgrabski, Gertrud Schnittker, Inge Setter. 50 Jahre: Rita Beckord. 45 Jahre: Renate Holtkamp. 40 Jahre: Luise Hammelbeck, Elisabeth Knoblauch. 25 Jahre: Christel Fiedler, Petra Linnenbrink-Siefert, Christa Meinke, Gerda Ohrhallinger, Veronika Sieweke, Irmgard Wulfhorst. Mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet wurden Gertrud Holtkötter und Agnes Franke für 45 Jahre Ausübung ihrer Funktion als Mitarbeiterinnen. Maria Jürgenhake für 40 Jahre sowie Anneliese Deittert, Maria Depenbusch und Maria Maasjosthusmann für 35 Jahre. Verabschiedet aus dem aktiven Dienst wurden Elionore Flechtker nach 39 Jahren und Maria Depenbusch nach 35 Jahren.