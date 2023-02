Weitere Frauen melden Belästigung in Wiedenbrück

Nach der Belästigung einer Joggerin in der Nähe des Guts Schledebrück in Wiedenbrück am Sonntagnachmittag sucht die Polizei weitere Zeugen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, nachdem mehrere Frauen sich sexuell von einem Mann am Gut Schledebrück in Wiedenbrück belästigt gefühlt haben.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am vergangenen Sonntagnachmittag hat gegen 17.15 Uhr ein bislang noch nicht ermittelter Fahrradfahrer eine Joggerin in einem Waldstück in der Nähe des Guts Schledebrück in Wiedenbrück belästigt. Nach der Veröffentlichung in den Medien meldeten sich weitere Frauen bei der Polizei und berichteten von ähnlichen Begegnungen rund um die Joggingstrecke der 54-Jährigen.

Belästigungen umgehend der Polizei melden

Alle Frauen wurden von dem Mann mit sexuellen Absichten angesprochen. Die Polizei Gütersloh informiert: Wer belästigt werde, unsittlich berührt werde oder sich unangenehm angesprochen fühle, sollte umgehend die Polizei über den Polizeiruf 110 informieren. In allen geschilderten Fällen ließ der Mann von den Frauen ab, nachdem sie weiterliefen oder sich eine weitere Person näherte. Dennoch sei das Verhalten des Mannes nicht akzeptabel und die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem 50 bis 60 Jahre alten, südländisch erscheinenden Mann mit kräftiger Statur geben? Er war zuletzt mit einem mintfarbenen Damenrad oder E-Bike unterwegs. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.