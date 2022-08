Weniger Festbeleuchtung in Rheda-Wiedenbrück gefordert

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Kölner Dom bleibt neuerlich nachts dunkel, und auch in anderen Kommunen knipst man an öffentlichen Gebäuden zu später Stunde in den kommenden Wochen und Monaten das Licht aus. Aber wie sieht es in der Doppelstadt an der Ems aus? Das möchte die Offene Liste Rheda-Wiedenbrück wissen. Sie hat einen Antrag gestellt, Stromsparpotenziale bei der Beleuchtung öffentlicher Gebäude auszumachen.

Strom sparen

„Aufgrund der besonderen, allgegenwärtigen Situation mit wahrscheinlich bevorstehender Energieknappheit in vielen Kommunen beantragen wir gerade im Hinblick auf den anstehenden und so noch nie dagewesenen Herbst und Winter zu prüfen, inwieweit es generell bei den städtischen Gebäuden und Einrichtungen möglich ist, Strom einzusparen“, heißt es in dem Schreiben, an die Verwaltungsspitze, das mit „Weniger Festbeleuchtung – jetzt mehr Energie sparen“ überschrieben ist.

Licht aus

Konkret möchte die Offene Liste von der Stadt wissen, inwieweit es möglich und sinnvoll ist, öffentliche Gebäude wie das Rathaus und Einrichtungen ab spätestens 22 Uhr nicht mehr zu illuminieren. „Viele andere Städte und Gemeinden machen dies bereits und schalten die entsprechende Beleuchtung ab“, erkennt Fraktionsvorsitzende Sonja von Zons offenbar einen Zugzwang.

Gasknappheit vermeiden

Die Offene Liste begründet den Vorstoß damit, dass der Gasanteil zur Gewinnung von Strom 2021 bei mehr als zwölf Prozent lag. „Im Endeffekt hilft jede gesparte Kilowattstunde Strom, um diese Situation und der Gasknappheit entgegenzusteuern“, unterstreicht die Offene Liste. Und weiter: „Auch dieser Verantwortung sollten wir uns stellen und prüfen, was im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Mittel und Maßnahmen möglich und machbar ist.“ Auch kleine Schritte führten zum Ziel, heißt es seitens der Kommunalpolitiker.

Der Verantwortung stellen

Die Antragsteller regen zudem an, bereits im Vorfeld zu prüfen, inwiefern die komplette städtische Adventsbeleuchtung zur Weihnachtszeit sinnvoll einzusetzen beziehungsweise anzupassen ist. Das beinhalte unter anderem die Festbeleuchtung des Christkindlmarkts Wiedenbrück sowie die des Adventskrämchens in Rheda. „Wir müssen uns dieser Verantwortung stellen und fordern, zeitnah zu handeln und aktiv zu werden“, schreiben die Antragsteller. Namentlich sind dies die Ratsmitglieder Stefan und Sonja von Zons sowie die Sachkundigen Bürger Brigitta Heußen, Yvonne Flechtner, Ronnie Nijrolder und Gerald Krohn.