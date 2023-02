Westag feiert starkes Team in Wiedenbrück und Wadersloh

Die Werkfeuerwehr in Wiedenbrück besteht seit 75 Jahren, die Betriebsfeuerwehr in Wadersloh seit 25 Jahren.

Einen Grund zum Feiern gab es bei der Westag. Ihre Werkfeuerwehr in Wiedenbrück und Betriebsfeuerwehr in Wadersloh bestehen zusammengerechnet seit 100 Jahren. Dr. Jan Brökelmann, Friedhelm Niewöhner, Hans-Josef Tönsfeuerborn, Dietmar Holtkemper und Philipp Mantel (v. l.) zeigen stolz die Ehrenurkunde des Landes NRW für 75 Jahre Werkfeuerwehr Westag.

Rheda-Wiedenbrück (wl) - Mit 150 Gästen hat die Werkfeuerwehr der Westag mit Stammsitz in Wiedenbrück ihr 75-jähriges Bestehen gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr vom Zweitwerk in Wadersloh, die auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückblicken kann, im Saal Doppe in Bokel begangen. „Wir feiern heute 100 Jahre Feuerwehr der Westag und das ist eine stolze Leistung“, betonte Löschzugführer Hans-Josef Tönsfeuerborn, der seit 2004 die Werkfeuerwehr des Herstellers von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen leitet.

Heimlicher Ehrentitel „Sechster Löschzug Rheda-Wiedenbrück“

Es sei für ihn schön, eine so starke Mannschaft im Rücken zu wissen und immer wieder junge Menschen, die sich in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr stellen. Sein Dank galt insbesondere der Ehrenabteilung, denn ohne sie würde die Werkfeuerwehr der Westag heute nicht so gut dastehen. Stellvertretend für alle Feuerwehrsenioren ehrte er den 92-jährigen Hubert Wolters, der drei Jahre nach der Gründung der Werkfeuerwehr zu ihr stieß. „Seinerzeit war es fast schon eine Selbstverständlichkeit, in der Feuerwehr mitzumachen“, berichtete dieser aus der Zeit um 1950, als er in jungen Jahren bei der Westag anfing.

Grußworte sprach der Leiter Strategische Projekte, Dr. Jan Brökelmann. Er lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit zwischen den Standorten und die Tradition der Feuerwehr im eigenen Haus. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Rheda-Wiedenbrück, Gabriele Bremke-Moenikes, überbrachte die Glückwünsche von Rat und Verwaltung. „Sie setzen sich für andere Menschen neben ihrer Arbeit in der Westag ein und bringen sich dabei häufig selber in gefährliche Situationen. Dafür kann man gar nicht genug danken“, betonte sie. Zu Recht hätte die Werkfeuerwehr den heimlichen Ehrentitel „Sechster Löschzug Rheda-Wiedenbrück“ erhalten, weil sie eine wichtige Partnerin für die Feuerwehr in den Orten sei.

Zahlreiche Gratulanten zum doppelten Jubiläum

Die Glückwünsche aus der Gemeinde Wadersloh überbrachte die stellvertretende Bürgermeisterin Alexandra Essel. Sie dankte den Kameradinnen und Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz. Kreisbrandmeister Dietmar Holtkemper gratulierte zum Jubiläum für den Kreis Gütersloh und auch für den Kreis Warendorf, da sein Amtskollege Heinz-Jürgen Gottmann krankheitsbedingt absagen musste. 75 Jahre Werkfeuerwehr, das seien drei Generationen gelebte Kameradschaft. Er dankte auch dem Betrieb, der dieses Fest im Saal Doppe in Bokel möglich machte. Feuerwehr sei heute viel mehr als Brände zu löschen. Heute seien es häufig Hilfeleistungen. Freizeit und Familien müssten so manches Mal hintenangestellt werden. Deshalb galt sein Dank auch den Partnern und Familien.

Philipp Mantel von der Bezirksregierung Detmold machte im Rahmen der Festveranstaltung in seiner Ansprache deutlich, wie wichtig die Werkfeuerwehren seien. Er hatte eine Ehrenurkunde des Landes Nordrhein-Westfalen dabei zum 75-jährigen Bestehen. Er ehrte aus dem Löschzug der Werkfeuerwehr Wiedenbrück Hauptfeuerwehrmann Slavko Bazijanec und Hauptbrandmeister Martin Petertonkoker für 35 Jahre Mitgliedschaft und überreichte ihnen das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Ebenso erhielt diese Auszeichnung der Feuerwehrmusikantenmeister Jochen Johanntokrax, der bereits seit 35 Jahren im Spielmannszug der Werkfeuerwehr aktiv ist. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten die beiden Hauptfeuerwehrmänner Manfred Leier und Werner Speith das Ehrenzeichen in Silber. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Betriebsfeuerwehr in Wadersloh ehrte der Gemeindebrandinspektor Michael Linnemann Unterbrandmeister Antonio Ambrosio da Silva sowie die beiden Hauptfeuerwehrmänner Thomas Maslowski und Markus Roffeis.

Erste Anerkennung in NRW nach dem neuen Gesetz

Auch wenn die Löschgruppe nunmehr seit 25 Jahren existiert, sei erst im März 2017 die Anerkennung der Löschgruppe Wadersloh zur Betriebsfeuerwehr durch die Gemeinde Wadersloh erfolgt. Diese sei die erste Anerkennung in Nordrhein-Westfalen nach dem neuen Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und Katastrophenschutz – kurz BHKG genannt – gewesen, hieß es im Rahmen der Festversammlung.

Zum Löschzug der Werkfeuerwehr Westag Wiedenbrück zählen 24 Kameraden und eine Kameradin. Von 1947 bis 1952 leitete ihn Bernhard Aufderheide. Anschließend übernahm bis 1974 Ferdinand Baumjohann das Ruder und im Anschluss bis 1989 Willi Tönsfeuerborn, gefolgt von Friedhelm Niewöhner, der 2004 von Hans-Josef Tönsfeuerborn abgelöst wurde. Zum Spielmannszug gehören 21 Mitglieder sowie vier in der Ehrenabteilung. In Wadersloh unterstützen zwölf Mitglieder die Betriebsfeuerwehr.