Wie gut ist das Brunnenwasser in Rheda-Wiedenbrück?

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Bei sommerlichen Temperaturen wird im Garten viel Wasser zum Befüllen des Planschbeckens und zum Gießen benötigt. „Leitungswasser ist kostbar. Daher sollte man sparsam damit umgehen und im Garten das Wasser aus dem eigenen Brunnen verwenden“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des Vereins zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse (VSR).

Nitrate und Pestizide können die Wasserqualität beeinträchtigen

Laut Bareiß-Gülzow belasten zudem Nitrate und Pestizide insbesondere in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen das Grundwasser. Auch könnten durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der Gewässerschutzorganisation erfahren. Es hält am Dienstag, 12. Juli, auf dem Rathausplatz in Rheda. Wasserproben nehmen die Gewässerschutzexperten Harald Gülzow und Heinz-Wilhelm Hülsmans von 15 bis 17 Uhr entgegen.

Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird für zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen weitere Kostenbeteiligung werden Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.