Wiedenbrück: Drei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Drei Fahrzeuge sind am Sonntagmittag im Einmündungsbereich Hauptstraße/Paul-Schmitz-Straße in Wiedenbrück in einen Unfall verwickelt worden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Gerade einmal sechs Monate hatte ein 41-jähriger Gütersloher Freude an seinem weißen Tesla, als er am Sonntagmittag an der Einmündung Hauptstraße/Paul-Schmitz-Straße in Wiedenbrück in einen Unfall verwickelt wurde.

Dazu kam es nach Angaben der Polizeibeamtinnen an der Unfallstelle am Sonntag gegen 11.20 Uhr, als der Fahrer (56) eines grauen Opel Corsa aus dem Wieksweg kommend die Hauptstraße überqueren wollte, um seine Fahrt auf der Paul-Schmitz-Straße fortzusetzen. Dabei übersah er einen blauen Renault Clio, dessen 54-jährige Fahrerin in Richtung Rheda unterwegs war. Der Renault prallte in die Beifahrerseite des Opel, der mit seiner Front gegen den vor dem Stopp-Schild wartenden Tesla stieß.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden die Rheda-Wiedenbrückerin sowie der Fahrer des Tesla leicht verletzt. Der Mann wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin in dem Tesla und zwei Kinder blieben unverletzt, ebenso der Fahrer des Corsa aus Münster. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf 18.000 Euro geschätzt.