Wiedenbrücker Krankenhaus bei Händedesinfektion führend

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Franziskus-Hospital Bielefeld, das Mathilden-Hospital Herford und das St.-Vinzenz-Hospital in Wiedenbrück haben zum vierten Mal in Folge das Goldzertifikat der Aktion „Saubere Hände“ des Robert-Koch-Instituts und des Aktionsbündnisses für Patientensicherheit erhalten.

Nationale Kampagne zur Steigerung der Patientensicherheit

Die Aktion „Saubere Hände“ ist eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Richtlinien der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen. Basierend auf der Kampagne „Clean Care is Safer Care“ der Weltgesundheitsorganisation ist die Verbesserung der Patientensicherheit das Ziel. Eine der daraus resultierenden Maßnahmen ist laut Mitteilung eine regelmäßige und gründliche Händedesinfektion des medizinischen Personals. Sie vermeide die Übertragungen von Erregern und die damit verbundene Gefahr von Infektionen.

Die Aktion „Saubere Hände“ belohnt die nachweislich erfolgreichen Anstrengungen der Krankenhäuser mit Siegeln in Bronze, Silber und Gold. Von den 927 teilnehmenden deutschen Krankenhäusern tragen nur knapp die Hälfte überhaupt diese Auszeichnung: Aktuell haben 182 das Bronzesiegel, 95 das Silberzertifikat und 126 das Goldzertifikat erlangt. In Ostwestfalen wurde das Goldsiegel fünf Krankenhäusern verliehen, darunter den drei Häusern der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO).

Schulungsmaßnahmen für alle 3300 Mitarbeiter der Hospitalvereinigung

Nachgewiesen werden müssen umfangreiche Schulungsmaßnahmen, hygienetechnische Überprüfungen und die Einhaltung und Umsetzung der Händehygiene von allen Mitarbeitern in allen Bereichen des Krankenhauses.

Das Franziskus-Hospital Bielefeld, das Mathilden-Hospital Herford und das St.-Vinzenz-Hospital Wiedenbrück konnten sich bereits im Jahr 2017 unter den ersten 30 Krankenhäusern platzieren, die das Goldsiegel erhielten. So gehört beispielsweise bei den stattfindenden Pflichtfortbildungen für alle 3300 Mitarbeiter der gesamten Hospitalvereinigung eine intensive Hygieneschulung zum Standardprogramm. Neue Mitarbeiter werden an ihrem ersten Arbeitstag in den Hospitälern eingehend durch das Hygienemanagementteam unterwiesen. Alle Mitarbeiter – auch die Chefärzte – tragen Kurzarmkittel, damit Hände und Arme besser desinfiziert werden können. Desinfektionsmittelspender befinden sich in den Eingangsbereichen, den Fluren sowie auf allen Stationen, in den Patientenzimmern und auf jeder Toilette – egal ob für Besucher, Patienten oder Mitarbeiter. Zusätzlich sind mobile Spender sowie Kitteltaschenflaschen im Einsatz.