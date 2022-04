Wiedenbrücker Kreuztracht im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Rheda-Wiedenbrück (bit) - Es ist kühl an diesem Karfreitag im Gegensatz zur letzten Prozession vor der Corona-Pandemie am 19. April 2019. Damals herrschten sommerliche Temperaturen um die 23 Grad und Zuschauerscharen säumten den Straßenrand. Diesmal ist zumindest Letzteres nicht anders.

Christliche Tradition besteht in Wiedenbrück seit 1663

Das Interesse an der seit 1663 bestehenden Wiedenbrücker Kreuztracht ist ungebrochen stark, wie die große Zahl der Gläubigen zeigt, die dem Passionskreuz mit vermummten Kreuzträger und seinem Helfer Simon von Cyrene folgt. Hinzu kommt bei aller Tradition der Premierencharakter am Freitagnachmittag. Die Kreuztracht als Teil der österlichen Liturgie ist übergegangen vom Franziskanerkonvent, der sich 2020 auflöste, auf den Pastoralverbund Reckenberg mit Pfarrdechant Reinhard Edeler als leitendem Seelsorger.

Althergebrachte tiefe Volksfrömmigkeit in die Zukunft zu tragen, sieht der Geistliche als Ehre und Aufgabe zugleich. Und dass die Kreuztracht vielen Menschen ein Herzensanliegen ist, durfte er beim Wiederaufleben erfahren. Nicht fehlen darf der sichtbar ökumenische Charakter des Gedenkens an das Leiden und Sterben Christi durch die Anwesenheit nicht nur des Seelsorgeteams rund um die Pfarrei St. Aegidius, sondern auch des Pfarrers Marco Beuermann mit Vikarin Madita Nitschke von der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde und des Pfarrers Aziz Esen von der syrisch-orthodoxen Gemeinde St. Johannes der aramäischen Christen.

Vom Leid des Kriegs und der Flucht

Der Weg der Prozession, unterbrochen durch sieben Kniefälle, folgt in diesem Jahr der Fahrtrichtung der Einbahnstraßen, also praktisch umgekehrt zur Route in der Vergangenheit. An den Anfang in der Marienkirche stellt Pfarrdechant Edeler mit Blick auf die Ukraine die aktuelle Intention vor: Zur Kreuztracht 2022 tragen unzählige Menschen das Leid des Kriegs und der Flucht. Niemand habe geglaubt, dass ein Krieg in Europa wieder neu denkbar wäre. Der Geistliche wörtlich: „So gehe ich die Kreuztracht mit Dir, Herr, der Du in allem Leid so nahe bist, im flehentlichen Gebet für den Frieden.“

Nach zwei Lesungen folgt das Johannes-Evangelium vom überlieferten Verhör Jesu durch den römischen Statthalter Pontius Pilatus, vorgetragen durch Pfarrer Marco Beuermann im Wechsel mit Pfarrer Edeler.

„Vater vor dem Himmelsthron, erbarme Dich“

Unter dem Altarbild von der Kreuzabnahme übernimmt der anonyme Kreuzträger das Kreuz zum Auszug aus dem Gotteshaus. „O crux ave, spes unica“ (Kreuz, einzige Hoffnung, sei gegrüßt) stimmen die Sänger der Liedertafel Eintracht an. Und auf dem Weg durch die Stadt bis zum Ausklang in der St.-Agidius-Pfarrkirche mit symbolischer Grablegung ertönten die Wechselgesänge des Pfarrkirchenchors „Vater vor dem Himmelthron, sieh auf uns, erbarme Dich“.