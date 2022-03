Wiedenbrücker Nachtschicht erfährt riesen Zulauf

Trotz aller Geselligkeit wird auch an die Menschen in der Ukraine gedacht. Ballone und Fahnen in den Nationalfarben zieren Schaufenster.

Rheda-Wiedenbrück (gg) - Eine Nachtschicht der besonderen Art hat am Freitag großen Zuspruch in der Wiedenbrücker Innenstadt gefunden. Allgegenwärtig war eine spürbare Lust auf gemütliche und gesellige Einkaufstrips, Verweilen in der Gastronomie und ungehemmtes Miteinander. Das spätabendliche Bummelereignis hat den Händlern einen Boom beschert.

Erst einkaufen, dann einkehren

„Den Menschen wurden in der Coronazeit teils unsinnige Entbehrungen, Zumutungen und Verzicht abverlangt, so dass es schon lange an der Zeit ist, Ansätze eines normalen Lebens zu genießen. Und dafür ist dieser Abend wie gemacht“, ist Ingeborg Werner (80), die mit Ehemann Konrad (85) aus Marienfeld gekommen ist, schwer begeistert. Zusammen mit Freunden aus Gütersloh und Mastholte möchten die Frauen Shoppen gehen und die Herren der Schöpfung in die Kneipe. Anschließend trifft man sich zum Essen in einem Restaurant. Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus hat eigenen Angaben zufolge niemand.

Familie Holtapel aus Paderborn ist ebenfalls mit Familie und Freunden nach Wiedenbrück gekommen. Auch bei ihnen stehen ein geselliger Bummel und ein Ausklang in einem Gastronomiebetrieb auf der Vorhabenliste. Man sei seit dem Corona-Ausbruch 2020 nicht mehr zusammen unterwegs gewesen, weil die Kinder – und auch einige Erwachsene – nicht geimpft sind, heißt es aus der Runde. Aus Solidarität habe man als Freundeskreis deshalb auf derlei Dinge verzichtet, die nicht allen uneingeschränkt möglich gewesen sind. Doch mit der seit Freitag gültigen 3G-Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete) könne man nun wieder gemeinsam etwas unternehmen.

Ansturm auf Benefizgebinde

Ob die neue Schutzverordnung der Wiedenbrücker Nachtschicht einen erhöhten Besucheransturm beschert? Schwer zu sagen. Trotz aller Geselligkeit wird auch an jene Menschen gedacht, die um ihr Leben fürchten oder derzeit fliehen müssen. Eingänge und Schaufenster sind mit Ballonen und Fahnen in den Nationalfarben als Solidaritätsbekundungen für Menschen in der Ukraine geschmückt.

Karin Schröer, Inhaberin des Blumenfachgeschäfts Floralis, und ihre Mitarbeiterin Lisa Marx haben sogar eine Spendenaktion initiiert. Der Erlös aus dem Verkauf blau-gelber Sträuße – bestehend aus Tulpen, Rosen, Disteln, Rittersporn, Ranunkeln und Narzissen – ist für eine Hilfsorganisation bestimmt. „Wir möchten einfach für die Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet etwas Gutes tun“, sagt Karin Schröer. Die von ihrem Lieferanten unterstützte Initiative wird von Erfolg gekrönt: Der Ansturm auf die Benefizgebinde ist riesig. Er endet erst, als den beiden Frauen das Material ausgeht.

Originell beleuchtete Fenster und Eingänge

Auch wenn bei der Wiedenbrücker Nachtschicht am Freitag auf größere Begleitaktionen wie etwa Verköstigungen in Innenräumen verzichtet wird, gibt es beim Rundgang durch die Altstadt dennoch einiges zu erleben. Zwischen farblich angestrahlten Fassaden, Musik und kleinen Leckereien vor den Ladenlokalen gerät das Einkaufen bis 23 Uhr fast zum Nebenschauplatz. Um die Gäste dennoch in die Geschäfte zu locken, illuminieren Händler mit Einbruch der Dunkelheit ihre Eingangsbereiche auf unterschiedliche Art. Andere warten mit originell beleuchteten Schaufenstern auf.

Treue Fans der Wiedenbrücker Nachtschicht sind Ilka Andersen, Sabine Temme-Kropios und Burkhard Kropios aus Borgholzhausen und Halle. Sie besuchen den Aktionsabend seit etlichen Jahren. Genau wie Susanne Teipel, Bernadette Knöbel und Anne Schütze aus Wiedenbrück. Man fange in der Marienstraße an, arbeite sich über den Marktplatz vor, schlendere die Lange Straße rauf sowie runter und kehre dann zum gemütlichen Ausklang in die Fuchshöhle ein, erklärt das fröhliche Trio. Eine der Besonderheiten an diesem Abend ist zweifelsohne eine Auktion bei Barbara Körkemeier. Dabei werden rund 40 Malereien, Zeichnungen und Radierungen regionaler Kunstschaffender meistbietend veräußert. Sänger und Musiker Thomas Großekathöfer aus Langenberg spielt unweit davon unter freiem Himmel auf und reißt sein Publikum mit.