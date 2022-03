Wiedenbrücker Ratsgymnasium setzt Zeichen für  Frieden

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Krieg in der Ukraine geht auch an den Kindern und Jugendlichen in Rheda-Wiedenbrück nicht unbeachtet vorbei: Ein Zeichen für den Frieden haben die Jungen und Mädchen des Ratsgymnasiums in Wiedenbrück gesetzt. Auf dem Sportplatz an der Ems versammelten sich in der sechsten Stunde Schüler aus allen acht Jahrgangsstufen gemeinsam mit den Lehrkräften, um ein Peace-Zeichen zu bilden.

700 Menschen bilden rund 30 Meter breites Symbol

„Unsere Aussage ist, dass Frieden und Demokratie leider nicht als selbstverständlich angesehen werden können und man sich ständig aktiv dafür einsetzen muss“, betonen Theresa Surmann und Ben Gockel, die beiden Sprecher der Schülervertretung, die die Aktion an der Lehreinrichtung initiiert und organisiert hatte. Es gehe nicht darum, sich auf eine Seite zu schlagen, sondern zu zeigen, dass Krieg keine Lösung ist und man mit militärischen Mitteln nur verlieren könne, betonen Theresa Surmann und Ben Gockel.

Das von 700 Menschen gebildete und 30 Meter breite Symbol beeindruckte auch Schulleiter Martin Zurwehme: „Wir stehen als Schulgemeinde in einer schwierigen Situation zusammen. Der Konflikt scheint auf den ersten Blick weit entfernt, hat aber trotzdem viel mit uns zu tun.“ So geht Zurwehme auch davon aus, dass in Kürze Jugendliche aus dem Krisengebiet, die in Rheda-Wiedenbrück aufgenommen worden sind, das Ratsgymnasium besuchen werden. „Es liegen uns bereits Anfragen vor. Umso wichtiger ist es, dass wir für die Situation sensibilisiert sind und einen differenzierten Blick auf den Konflikt haben“, erläutert Schulleiter Martin Zurwehme.