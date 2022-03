Wiedenbrücker Sportzentrum Burg wird zur Notunterkunft

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Aufgrund der steigenden Zahl der Zuflucht suchenden Ukrainer ist am Freitag die Entscheidung getroffen worden, das Sportzentrum Burg als Notunterkunft mit rund 320 Plätzen vorzubereiten. Die notwendigen Maßnahmen starten laut Mitteilung der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück bereits am Sonntag.

„Jeder von uns hätte die Nutzung der Sporthalle lieber vermieden“

„Jeder von uns hätte die Nutzung der Sporthalle am Burgweg als Notunterkunft lieber vermieden. Wir haben aber keine Alternative“, betont Bürgermeister Theo Mettenborg (CDU). In internen Gesprächen seien verschiedene Optionen geprüft worden. Das Sportzentrum am Burgweg in Wiedenbrück eigne sich jedoch am besten für die Unterbringung der Flüchtlinge. Das habe sich bereits bei der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 16 gezeigt. Auch damals wurde dort eine Notunterkunft eingerichtet.

Deutsches Rotes Kreuz soll Notunterkunft am Burgweg betreiben

Am Sonntag werden die ersten vorbereitenden Maßnahmen getroffen: Spiel- und Sportgeräte werden anderweitig untergebracht, die Hallen komplett leergeräumt. Für Montag ist die Verlegung eines Behelfsbodens geplant, der den eigentlichen Hallenboden schützen soll. Ein Team aus Einsatzkräften der Feuerwehr und Mitarbeitern des städtischen Bauhofs wird die notwendigen Vorarbeiten erledigen. Den Betrieb der Notunterkunft übernimmt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das bis Mittwoch mit einem bezugsfertigen Zustand der Unterkunft rechnet.

„Die Wahl fiel auf die bewährte Unterbringung auf der Burg, da dort alle notwendigen Anschlüsse sowie Sanitäranlagen zur Verfügung stehen“, heißt es aus dem Rhedaer Rathaus. Die Stadthalle sei – wie berichtet – ebenfalls in Betracht gezogen worden, verfüge allerdings nicht über die notwendigen Duschkapazitäten für mehrere Hundert Menschen. „Eine Containerlösung für die Sanitärbereiche wäre logistisch kurzfristig nicht zu realisieren“, informiert die Stadt.

Freien Wohnraum weiterhin der Stadtverwaltung melden

„Wir müssen damit rechnen, dass die Flüchtlingszahlen den Zustrom von 2015 erheblich übersteigen werden“, unterstreicht Bürgermeister Theo Mettenborg. Deswegen würden dringend weitere Unterkünfte benötigt. Er bittet daher alle Bürger, nicht genutzten Wohnraum der Stadtverwaltung unter 05242/963242 oder ukrainehilfe@rh-wd.de zu melden. Im Rathaus würden die Angebote gesammelt und die einzelnen Wohnungen Flüchtlingen aus der Ukraine zugewiesen.