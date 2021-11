Wiedenbrücker Traditionshaus schließt Türen für immer

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Seit mehr als 50 Jahren ist Brökelmann Medientechnik ein fester Bestandteil der Wiedenbrücker Innenstadt. Jetzt schließt das Fachgeschäft für immer seine Türen. Der Ausverkauf hat bereits begonnen.

Bedingt durch die sich seit Jahren abzeichnende Situation im Einzelhandel für Unterhaltungselektronik und die damit verbundene schwierige Ertragslage wird das Fachgeschäft zum 18. Dezember schließen. Dieser schwere Schritt ist aus Sicht von Inhaber Peter Linnemann unumgänglich. Er geht demnächst nach mehr als 50 Berufsjahren in den Ruhestand. Besonders die Coronakrise habe den Trend zum Onlinehandel drastisch beschleunigt, sagt Linnemann.

Abschied fällt nach 50 Jahren schwer

Dramatisch schwindende Deckungsbeiträge im Verkauf hätten ebenso dazu beigetragen, dass man nun einen Schlussstrich ziehen müsse. Eine Weiterführung durch die nächste Generation – Sebastian Linnemann war erst vor einigen Jahren ins Unternehmen eingetreten – mache unter diesen Vorzeichen wirtschaftlich keinen Sinn. „Uns bleibt nur, uns bei unseren treuen Kunden zu bedanken und um Verständnis für unsere Entscheidung zu werben“, kommentiert Peter Linnemann die gegenwärtige Situation. Die Betreuung der langjährigen Stammkunden des Fachgeschäfts Brökelmann bleibe aber gesichert.

Branchenkollegen werden künftig als Ansprechpartner den technischen Service übernehmen. Mit der Firma Beckhoff Technik und Design aus Verl sei ein verlässlicher Partner gefunden worden. „Damit haben unsere Kunden einen kompetenten Servicepartner an ihrer Seite und zudem eine Top-Adresse an der Hand, wenn es um den Neukauf hochwertiger Geräte geht“, erläutert Peter Linnemann. Der Räumungsverkauf bei Brökelmann am Klingelbrink hat bereits begonnen. Kunden haben nach Unternehmensangaben die einmalige Gelegenheit, besonders hochwertige TV- und Hifi-Geräte sowie Zubehör zum Schnäppchenpreis zu erwerben. Zudem werden auch Dekoartikel, Weihnachtsbeleuchtungen und sämtliches Inventar des Ladengeschäfts veräußert.