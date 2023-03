Wiedenbrückerin geht Kriminellen nicht auf den Leim

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Freitagnachmittag haben Betrüger telefonisch Kontakt zu einer Wiedenbrückerin aufgenommen. Genau wie in einem Fall in Herzebrock-Clarholz, der sich am gleichen Tag ereignete, wollten die Kriminellen der Frau weismachen, dass ein Familienmitglied einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun ins Gefängnis müsse – es sei denn, man könne ihn auslösen.

In Angst und Schrecken versetzt

Die Betroffene sei derart in Angst und Schrecken versetzt worden, dass bereits Wertgegenstände von einem Geldinstitut abgeholt wurden, teilt die Polizei mit. „Zum Glück brach die Geschädigte das Gespräch dann aber mit den Tätern ab, da sie den Schilderungen keinen Glauben mehr schenken wollte“, heißt es in dem Bericht der Behörde.

Zeugen gesucht

Nun suchen die Ermittler Zeugen, die möglicherweise am vergangenen Freitag zwischen 14 und 16 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langen Straße in Wiedenbrück beobachtet haben. Angaben nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter der 05241/8690 sowie jede andere Wache entgegen.