Wieksweg ab Wiedenbrück bis Jahresende gesperrt

Der Kreis Gütersloh beginnt ab Montag, 17. Oktober, mit Baumaßnahmen am Wieksweg in Wiedenbrück.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Kreis Gütersloh beginnt ab Montag, 17. Oktober, mit Baumaßnahmen am Wieksweg in Wiedenbrück. „Leider müssen wir die Straße vollständig abriegeln, weil der vorhandene Querschnitt ein sicheres Arbeiten unter halbseitiger Sperrung nicht zulässt“, sagt Markus Schwarze von der Tiefbauabteilung des Kreises. Allerdings, so versichert der Ingenieur, solle die Sanierung bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden, „und für Anlieger wird es auch Lösungen geben“.

Zustand alles andere als gut

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Fachabteilung im Kreishaus im Mobilitätsausschuss die Ergebnisse der aktuellen Straßenzustandserfassung vorgestellt, wonach ein geringer Teil des Netzes eine nicht ausreichende Qualität aufwies. Um diesen weiter zu reduzieren, nehme man sich nun jene Strecken vor, auf denen besonderer Handlungsbedarf gegeben sei – eben auch am Wieksweg.

Keine Chance auf Verbreiterung

Eine Verbreiterung der Straße sei ohne Grunderwerb nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung aus Gütersloh. Zudem seien Verkehrsaufkommen und Begegnungsverkehre unterschiedlich ausgeprägt. Für das Teilstück zwischen Ortsausgang und Wegböhne soll die Strecke aufgrund der stärkeren Frequentierung mit überfahrbaren Randsteinen ausgebaut werden, die selbst Lastwagen standhalten.

Weitere Informationen zu dem Vorhaben und zur Umleitung, die nördlich über die Oelder Straße (K 12) und südlich über die Stromberger Straße (L 791) verläuft, bietet die Website des Kreises Gütersloh. www.kreis-guetersloh.de/aktuelle-baumassnahmen