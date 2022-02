Wird Netzausbau in Rheda-Wiedenbrück fair bezahlt?

Wie werden die Arbeiter entlohnt, die zurzeit vor allem in den Rheda-Wiedenbrücker Außenbereichen Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegen? Die Frage treibt die Freie Linke um.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In den Außenbereichen Rheda-Wiedenbrücks werden zurzeit Glasfaserkabel verlegt, zumeist von Arbeitern mit Migrationshintergrund. Die Ratsfraktion Freie Linke hat das zum Anlass für eine Anfrage an die Stadtverwaltung genommen. Konkret will Ratsherr Günter Arlt wissen, wie die Arbeiter entlohnt werden.

Weit gereiste Arbeiter

„Überall im Stadtgebiet sieht man zurzeit fleißige Männer ganz in Warngelb, die bei jedem Wetter schachten, Kabel verlegen und die Löcher später wieder zuschaufeln“, berichtet Arlt. „Ich habe einige gefragt, woher sie kommen, und zur Antwort erhalten, dass sie aus Syrien und den Kurden-Gebieten im Nordirak stammen.“ Für welche Firmen die Männer arbeiten, sei schwer zu sagen. „An den Fahrzeugen habe ich keine Firmenadressen erkennen können. Die Arbeiter werden vorwiegend mit Privatfahrzeugen transportiert, die nicht in unserer Region gemeldet sind. Gleiches gilt für die eingesetzten Leihpritschenwagen und Minibagger.“

Wird Tariflohn bezahlt?

Vor dem Hintergrund eines 2018 eingeführten Gesetzes, wonach bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn zu beachten sind, will Arlt sichergestellt wissen, dass auch beim Glasfaserausbau „ausschließlich Firmen die Zuschläge bekommen, die ihre Mitarbeiter nach dem allgemein geltenden Tariflohn bezahlen“. Auch bei zwischengeschalteten Nachunternehmen müsse dies eingehalten werden.

Private Auftraggeber

Auf die Anfrage der Ratsfraktion hat der Technische Beigeordnete Stephan Pfeffer mitgeteilt, dass die zurzeit durchgeführten Glasfaserarbeiten nicht von der Stadt beauftragt worden seien. Vielmehr handele es sich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau durch verschiedene Kommunikationsunternehmen. Die Stadt habe daher keinen Einfluss auf die Wahl der beauftragten Bauunternehmen. Anders verhalte es sich beispielsweise beim von der Stadt in die Wege geleiteten Breitbandausbau im Umfeld der Schulen, erläuterte Pfeffer.