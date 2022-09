Wirtefest auf dem Doktorplatz in Rheda

Die Band Sexxy soll morgen, am 3. September, auf dem Wirtefest am Doktorplatz in Rheda für musikalische Unterstützung sorgen. Die Sause soll laut Jürgen Monkenbusch, Wirt der Neuen Münze, bis etwas 24 Uhr andauern

Rheda-Wiedenbrück (lib) - Mit einem Glas Bier in der Hand zwischen Fachwerkhäusern verweilen, griechische Spezialitäten probieren oder einen Flammenkuchen: Das ist endlich wieder am Samstag, 3. September, in Rheda möglich. Doch um das traditionsreiche Altstadtfest handelt es sich dabei allerdings nicht. „Wir planen keine Gegenveranstaltung zum Altstadtfest“, stellt Mitorganisator und Wirt der „Neuen Münze“, Jürgen Monkenbusch (Foto), direkt klar.

Musik und Gaumenfreuden

Zwar findet das neue Wirtefest am Doktorplatz am ursprünglichen Wochenende der traditionsreichen Veranstaltung statt, aber nur, weil die Bürgerinitiative Altstadt Rheda nichts plante. „Wir wollten, dass auf dem Platz trotzdem etwas passiert“, sagt Monkenbusch. „Auch wenn jenes nicht stattfindet.“ Kurzerhand schlossen sich die drei Wirte aus der „Eisflamme“, dem „Delphi“ und der „Neuen Münze“ zusammen. Zudem ist Thomas Venten vom Musikcentrum in Rheda Teil des Teams, berichtet der Gastronom der „Neuen Münze“. Soweit so gut: Doch ein Problem gab es noch zu lösen. Alleine konnten die drei Wirte das Projekt nicht stemmen. „Die Bedingung war, dass Venten Sponsoren findet“, erklärt Monkenbusch die Problematik. Schneller als vermutet waren vier Unterstützer mit im Boot. Clemens Tönnies, Marcel Monkenbusch, Aysegül Winter von der „AXA“ und die Hohenfelder Brauerei sind die Förderer der Sause. Letztere stelle für das Event einen Bierwagen zu Verfügung, damit die feierwütige Meute nicht auf dem Trockenen sitzen müsse, berichtet der Wirt des ehemaligen „Carpe Diem“.

Bewirtet werde jene aber von den Gastronomen vor Ort. Abgesehen von einem frisch gezapften kühlen Blonden werde es Bratwurst vom Grill geben. Die „Eisflamme“ werde Flammenkuchen anbieten und das Restaurant Delphi griechische Spezialitäten, verspricht Monkenbusch. Nicht nur die Gaumen der Besucher werden an dem Abend verwöhnt, sondern auch die Ohren. Die Band „Sexxy“ um den Sänger Michael Hahler wird zur musikalischen Unterstützung erwartet. Die Cover-Band von Marius Müller-Westernhagen ist die „meist gebuchte in Deutschland“ lässt sich der Pressemitteilung der Künstler entnehmen. Songs wie „Fertig“, „Es geht mir gut“, „Willenlos“ und „Sexy“ sollen die Masse einheizen. Dabei werden die Zuhörer auf eine Zeitreise von fast vier Jahrzehnten mitgenommen, wobei Lieder der 1980er- und 1990er-Jahre im Vordergrund stehen werden. Ob das Wirtefest im Kern der Doppelstadt an der Ems nächstes Jahr eine Renaissance erfahren werde, stehe bisher aber noch nicht zur Debatte, merkt Monkenbusch an.