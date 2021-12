Wohin mit Rheda-Wiedenbrücks Weihnachtsbäumen?

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Von vergänglicher Schönheit sind die Tannenbäume, die zurzeit noch Tausende Wohnzimmer in Rheda-Wiedenbrück zieren. Die trockene Heizungsluft setzt den Christbäumen ziemlich zu, so dass die meisten von ihnen spätestens Mitte Januar entsorgt werden müssen. Dann stehen viele Bürger aus der Doppelstadt wieder vor der Frage: Wohin mit dem sperrigen Tannenbaum?

In den meisten Ortsteilen und Siedlungsbereichen organisieren Vereine und andere Gruppen Mitte Januar die Abfuhr der Christbäume – zumeist gegen eine kleine Spende. Mit den Einnahmen aus der Aktion finanzieren viele Vereine beispielsweise ihre Jugendarbeit. Der Pfarrbezirk St. Aegidius Wiedenbrück wird vom Bauhof der Stadt Rheda-Wiedenbrück übernommen. Dort bittet die Stadtverwaltung darum, von Spenden abzusehen.

Nur ohne Ballen

Grundsätzlich müssen die Bäume ohne Wurzeln oder Ballen und völlig schmucklos am Straßenrand bereit liegen. An den Zweigen dürfen weder Lametta noch letzte Kugeln hängen.

Rheda: Im Bereich der Pfarrgemeinde St. Clemens sind die Messdiener am Samstag, 15. Januar, ab 9.30 Uhr unterwegs. Sie nehmen die Bäume gegen eine Spende mit. Ebenfalls am Samstag sammeln im Gebiet der ehemaligen St.-Johannes-Gemeinde die Organisatoren und Helfer des Zeltlagers ab 8 Uhr die an die Straße gelegten Weihnachtsbäume gegen Spenden ein.

Wiedenbrück: Im Pfarrbezirk St. Aegidius ist am Samstag, 15. Januar, das Team vom städtischen Bauhof im Einsatz. Im Bereich der St.-Pius-Gemeinde sammeln die St.-Sebastian-Bürgerschützen am Freitag, 14. Januar, ab 14 Uhr und am Samstag, 15. Januar, von 9 bis 13 Uhr. Sackgassen und Stichstraßen werden nicht angefahren. Die Schützen bitten darum, zugedachte Spenden nicht an die Bäume zu hängen. Stattdessen sollten sie mit Zetteln versehen sein, auf denen Hausnummer, Straße und Nachname des Baumbesitzers deutlich zu lesen sind.

Lintel: Dort ist am Samstag, 15. Januar, die Katholische Landjugendbewegung ab 9 Uhr im Einsatz. Wer im Außenbereichwohnt und eine Abholung wünscht, sollte sich vorab unter 0151/65103571 melden.Batenhorst: Ab 9 Uhr sind die Messdiener von Herz Jesu am Samstag, 15. Januar, unterwegs. Auch sie bitten um Spenden.

St. Vit: Eine abschließende Rückmeldung zur Sammlung im Ortskern von St. Vit steht noch aus. Entweder werden die Bäume eingesammelt oder es wird einen zentralen Sammelplatz geben. Dies wird Anfang des kommenden Jahres bekannt gegeben.