Ziel: Attraktivität erhalten

Handelsverband OWL fordert „nachhaltige Investitionsoffensive“ in den Innenstädten – Kritik an Bielefelder Politik

Rheda-Wiedenbrück

Der Handelsverband Ostwestfalen-Lippe nimmt die Politik in die Pflicht und übt deutliche Kritik an örtlichen Entscheidungen wie etwa die Straßensperrungen in der Bielefelder City. Verbandspräsident Prof. Dr. Johannes Beverungen forderte am Donnerstag in Rheda-Wiedenbrück angesichts massiver Umsatzverluste wegen der Corona-Pandemie eine Investitionsoffensive in den Innenstädten.

Von Paul Edgar Fels