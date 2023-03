Zukunft des Fahrradherstellers Prophete ist gesichert

Gute Nachrichten für 400 Mitarbeiter in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück

Die Zukunft des insolventen Fahrradherstellers Prophete in Rheda-Wiedenbrück ist gesichert. Der strategische Investor Dutech aus Singapur erwirbt die Vermögensgegenstände der Firmengruppe im Rahmen einer übertragenden Sanierung und übernimmt damit auch alle 400 Mitarbeiter am Stammsitz und bei der Tochter Cycle Union in Oldenburg.

Von Oliver Horst