Zusätzlich Erst- und Zweitimpfung in Rheda-Wiedenbrück  

Bei der Impfaktion in der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück sind am Sonntag nun auch zusätzlich Erst- und Zweitimpfungen möglich.

Rheda-Wiedenbrück (wl)- Am heutigen Samstag, 18. Dezember, ist die große Impfaktion in der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück an der Hauptstraße mit großem Erfolg angelaufen. Alleine bis zum Mittag hatten sich schon 250 Menschen ihre Drittimpfung abgeholt. Für den morgigen Sonntag, 19. Dezember, werden nun auch entgegen den ursprünglichen Planungen zusätzlich Erst- und Zweitimpfungen mit dem Impfstoff Moderna angeboten, teilt Organisatorin Aysegül Winter mit. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Da alles perfekt organisiert sei, müsse nicht mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Geimpft wird in der Zeit von 10 bis 15 Uhr.