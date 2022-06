Zwei Männer in Rheda bei Schlägerei verletzt

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei, die sich in der Nacht zu Pfingstmontag in Rheda zugetragen hat.

Eine Schlägerei hat sich in Rheda in der Nacht zu Pfingstmontag zugetragen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In der Nacht zu Pfingstmontag hat sich eine Schlägerei in der Brennereigasse in Rheda zugetragen. Dabei wurden ein 33-jähriger und ein 32-jähriger Mann verletzt. In den Streit sollen mehrere Personen verwickelt gewesen sein, von denen die Polizei einen 36-jährigen Rheda-Wiedenbrücker als Tatverdächtigen ermittelt hat und nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Streit in Brennereigasse eskaliert

Kurz nach Mitternacht wurden der Rettungsdienst und die Ordnungshüter über die zwei verletzten Männer informiert. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 33-Jährige und der 32-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück gaben demnach an, auf der Brennereigasse entlanggegangen zu sein, als sie mit vier Personen – zwei Männern und zwei Frauen – in Streit geraten seien. Die Männer hätten schließlich gegenseitig aufeinander eingeschlagen. Der 33-Jährige erlitt Schnittverletzungen – ersten Ermittlungen nach durch Glasflaschenscherben, die später am Tatort aufgefunden wurden – sein 32-jähriger Begleiter erlitt mehrere leichtere Verletzungen.

Beide Männer waren alkoholisiert, informiert die Polizei. Die anderen zwei Männer und ihre Begleiterinnen sollen nach Angaben der Verletzten mit einem Taxi weggefahren sein. Aufgrund der Spurenlage vor Ort konnten die Beamten noch in der Nacht den alkoholisierten 36-jährigen Rheda-Wiedenbrücker als einen der Tatverdächtigen ausmachen. Er war zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer 35-jährigen Frau. Die Ermittlungen zu dem zweiten Mann und dessen Begleiterin dauern an, heißt es. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: „Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat die Gruppe beobachtet?“ Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.