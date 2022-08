Zwei Opel Astra und Ersatzteile in Rheda gestohlen

Auf dem Gelände eines Autohauses in Rheda haben Kriminelle nachts reiche Beute gemacht. Jetzt sucht sie die Polizei.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, haben Kriminelle zwei Opel-Modelle von dem Gelände eines Autohauses an der Ecke Schröderstraße/Herzebrocker Straße in Rheda gestohlen.

Eines der Autos trug das Kennzeichen GT-KL 1101

Darüber hinaus sind an einem weiteren Wagen – so wie die anderen beiden auch vom Typ Astra in schwarz – Fahrzeugteile demontiert worden. Konkret fehlen zwei Sports Tourer. Einer der Wagen ist zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen GT-KL 1101 gefahren worden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.