Zwei Tage Reckenberg-Open-Air in Wiedenbrück

Kai Strauss kommt am Freitag zum Reckenberg-Open-Air nach Wiedenbrück. Im Gepäck hat er nicht nur jede Menge Hits, sondern auch die Formation The Electric Blues Allstars.

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Live-Musik lauschen, Freunde treffen und kulinarischen Genüssen frönen: Das ist beim Reckenberg-Open-Air am ersten Septemberwochenende möglich. Veranstalter Filippo Speranza hat einmal mehr ein Programm zusammengestellt, das kaum Wünsche offenlassen wird. Mit seinem Konzept trifft der Veranstalter des Wiedenbrücker Reckenberg-Festivals seit nunmehr 18 Jahren den Nerv des Publikums. Viele Stammbesucher sind es, die sich im Spätsommer alljährlich auf den Weg zum Reckenberg machen. Aber mit jeder Ausgabe gewinnt das Festival auch neue Fans hinzu.

Handgemachte Live-Musik

Der Wiedenbrücker Gastronom Filippo Speranza hat sich aber nicht nur mit dem Reckenberg-Open-Air einen Namen gemacht, sondern auch mit dem ebenfalls von ihm organisierten Weinfest. Dieses feierte 2015 Premiere und erfreut sich nach wie vor wachsender Beliebtheit. In diesem Jahr flossen die edlen Rebensäfte auf dem Reckenberg an einem Wochenende Mitte Juni. Aber zurück zum Reckenberg-Festival: Das verspricht am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, jeweils ab 18 Uhr Unterhaltung und Entspannung. Das Konzept ist einfach, aber erfolgreich: Handgemachter Live-Musik bei einem Glas Hohenfelder Pils oder Wein zuzuhören, dazu vielleicht einen ofenfrischen Flammkuchen oder eine Bratwurst vom Grill genießen – wer kann dazu schon nein sagen? Leise Hintergrundmusik wird am Freitag und Samstag ab 18 Uhr auf dem Wiedenbrücker Reckenberg gespielt. Ab 20 Uhr gehört die Bühne dann ganz den Bands, die Filippo Speranza im Vorfeld für das Festival verpflichtet hat. Kai Strauss und The Electric Blues Allstars sorgen am Freitagabend für Stimmung.

„Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, Albert King oder den Vaughan Brothers infiziert“, sagt der Gitarrist und Sänger, der in der europäischen Bluesszene als feste Größe gilt. Am Samstagabend gibt die Gruppe Sixtyfive Cadillac dann ihr musikalisches Stelldichein. Die zehnköpfige Rhythm-and-Blues-Band wurde 1990 in Bad Fallingbostel gegründet. Mittlerweile besteht sie aus Sängern und Musikern unterschiedlichen Alters, die aus verschiedenen Ländern stammen. Abwechslung ist also garantiert. Bis heute hat Sixtyfive Cadillac mehr als 600 Konzerte in Deutschland, Polen und Luxemburg absolviert.