Zweite Impfaktion in Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle

Sich und andere schützen: Als „Bürgerpflicht“ bezeichnet es Kamel Aouichaoui (l.), sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Er ist am Sonntag einer von vielen Bürgern, die in der Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle unter anderem von Brigitte Elbracht das Vakzin verabreicht bekommen. Die medizinische Fachangestellte arbeitet eigentlich im St.-Vinzenz-Hospital. Für die Impfaktion opfert sie einen Teil ihrer Freizeit. Fotos: Sudbrock

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Für Renate Demirag ist die Sache klar: „Ich allein entscheide, was gut für mich ist, und deshalb bin ich heute hier.“ Sie gehört am Sonntag zu den insgesamt 336 Teilnehmern an der Impfaktion in der Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle.

Zum zweiten Mal findet diese statt, diesmal mit prominenter Unterstützung: Auch NRW-Landtagspräsident André Kuper packt zeitweise mit an. Organisiert haben die Aktion erneut federführend Aysegül Winter und Hubert Peter. Unterstützt wurden sie von zahlreichen weiteren Helfern. Alle bringen sich ehrenamtlich ein, niemand bekommt Geld. „Darauf sind wir mächtig stolz“, sagt Aysegül Winter. Das gelte auch für die beiden Mediziner – Dr. Philipp Poppenborg und Edda Gödde –, die mit allen Impfwilligen zuvor ein Aufklärungsgespräch führen.

Landtagspräsident André Kuper lobt ehrenamtliches Engagement

Gespritzt werden am Sonntag in der Stadthalle die Vakzine von Biontech und Moderna. Die Nachfrage ist groß. Zwischendurch bildet sich vor der Stadthalle eine lange Schlange wartender Menschen. Die Organisatoren reagieren prompt und richten ein zweites Empfangsterminal ein, damit es schneller geht. Gabriele Bremke-Moenikes ist beeindruckt. „Trotz des enormen Zulaufs läuft alles strukturiert und professionell ab“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Rheda-Wiedenbrück. „Alle Helfer – von den Einlasskontrolleuren über das medizinische Fachpersonal bis hin zu den Organisatoren – verdienen meinen besonderen Respekt.“

Dem kann sich Landtagspräsident André Kuper aus Rietberg nur anschließen. „Ich finde jede Impfaktion großartig – und insbesondere dann, wenn sie wie diese rein ehrenamtlich organisiert wird“, sagt Kuper im Gespräch mit dieser Zeitung.

Lange Schlange: Vor allem in der Mittagszeit warteten viele Impfwillige vor der Stadthalle auf Einlass. Dass das Interesse so groß war, liegt nach Einschätzung der Organisatoren daran, dass nicht nur geboostert wurde. Auch Erst- und Zweitimpfungen wurden verabreicht.Deshalb sei es ihm ein persönliches Anliegen gewesen, selbst für knapp zwei Stunden mit ins Rad zu greifen und bei der Einweisung der Impfteilnehmer in der Stadthalle zu helfen.

Stärkung mit Waffeln und belegten Brötchen

Wer das Vakzin verabreicht bekommen hat, kann sich in der Cafeteria mit belegten Brötchen, frisch gebackenen Waffeln sowie kalten Getränken und heißem Kaffee stärken.

Gioia-Filomena Corazza und ihre Mutter Michaela kümmern sich in der Cafeteria um Nachschub und darum, dass stets alles aufgeräumt ist. Für die beiden Frauen, die ab Februar wieder im Eiscafé ihrer Familie in Rheda kühle Köstlichkeiten verkaufen werden, ist der unentgeltliche Einsatz Ehrensache. „Wenn wir nur ein Stückchen dazu beitragen können, dass sich noch mehr Leute impfen lassen, können wir stolz sein. Denn ohne Impfen lässt sich diese Pandemie nicht stoppen.“