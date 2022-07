Zweites Leben für alte Schätzchen in Lintel

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Eigentlich funktioniert der alte Toaster noch prima. Das Fahrrad ist zwar aus der Mode gekommen, aber fahrtüchtig. Der Kinderwagen ist noch gut in Schuss, doch der Nachwuchs ist ihm längst entwachsen. Und die schöne Lampe, die unbeachtet im Keller steht, fristet ein regelrechtes Schattendasein.

Raus aus dem Schattendasein

Alte Schätzchen in Haus, Schuppen und Garage haben es nicht immer einfach. Die Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh (GEG) und der gemeinnützige Beschäftigungsträger Pro Arbeit möchten ihnen ein zweites Leben einhauchen. Am Donnerstag, 4. August, ist Wiederverwendungstag auf dem Entsorgungspunkt Süd der GEG an der Kupferstraße 32 in Lintel. Die gemeinsame Aktion von GEG und Pro Arbeit fand bereits am 5. Mai statt und wird in diesem Jahr noch einmal am 24. November wiederholt.

„Im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat die Wiederverwendung neben der Abfallvermeidung einen hohen Stellenwert“, erläutert Andreas Meschede, Leiter des Bereichs Dienstleistung bei der GEG.

Am Donnerstag, 4. August, sind von 13 bis 17 Uhr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Pro Arbeit vor Ort am Entsorgungspunkt Süd und begutachten, ob die von den Bürgern abgegebenen Gegenstände einer Weiterverwendung zugeführt werden können.

Nicht alles wird kostenfrei angenommen

Die Liste der Dinge, die die Mitarbeiter von Pro Arbeit mitnehmen und im Second-Hand-Verkauf günstig weitergeben wollen, ist lang. Selbstverständlich sollten die Sachen gut erhalten sein. „Über diese Aktionen am Recyclinghof erleichtern wir die Wiederverwendung von gut erhaltenen Gegenständen“, freut sich Pro Arbeit-Vorstand Frank Buschmann.

Besteht für angebotene Sachen keine Nachfrage, sind sie zu alt oder defekt, werden sie nicht angenommen. Was nicht für die Wiederverwendungsaktion infrage kommt, kann am Entsorgungspunkt direkt abgegeben werden. Dafür fallen unter Umständen Gebühren an.

Folgende Dinge werden gesucht: Kleidung aller Art, Größe und Jahreszeit, Hausrat, Trödel, Deko für drinnen und draußen, Spielwaren, Bücher für alle Altersgruppen, Fahrräder, Handwerkzeuge, Elektrogeräte, Lampen, Klein- und Kindermöbel.