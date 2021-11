11.11. um 11:11 Uhr: Rietberg feiert Karnevalsauftakt 

Rietberg (gl) - „Helau again“: Karneval kann kommen. Dafür haben die Rietberger Grafschaftler-Narren die Weichen gestellt. „Wir planen, in der kommenden Session alle Sitzungen und Umzüge stattfinden zu lassen“, sagt Vereinspräsident Holger Hanhardt. Die Tanzgarden hätten mit den Proben begonnnen, erste Kostüme seien geordert worden.

Stein der Weisen auf Hochglanz poliert

Am Donnerstag wurde erstmal reinegemacht. Denn ohne einen vor Sauberkeit schon von Weitem funkelnden Stein der Weisen geht es nun mal nicht. Die Putzaktion erwies sich als Kraftakt. Denn beim Schwingen von Schwamm und Bürste stellten Altweiberpräsidentin Birgit Boldt und ihre Stellvertreterin Marianne Bartscher mit Erschrecken fest, dass sich deutlich mehr Dreck und Grünspan als in den Vorjahren auf dem Wahrzeichen des närrischen Frohsinns vorm Haupteingang des Rietberger Rathauses angesammelt hatten.

Kaputt machen mussten sich die höchsten Repräsentantinnen der Altweiber aber trotzdem nicht. Kurzerhand wurde nämlich Rietbergs Bürgermeister Andreas Sunder dienstverpflichtet. Schnell den geblümten Hausfrauenkittel angezogen und die blauen Gummihandschuhe übergestülpt – schon war der erste Bürger der Stadt einsatzbereit zur Verstärkung des Putzgeschwaders. Insgeheim hatte Sunder damit wohl schon gerechnet, als er zuvor seine Begrüßungsrede hielt: „Ihr trinkt, ich putze – das war wieder klar“, hieß es darin fast prophetisch.

Narren stehen in den Startlöchern

Was am 11.11. um 11.11 Uhr besonders deutlich wurde: Rietbergs Narren können es kaum erwarten. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr freuen sie sich riesig auf die bevorstehende Session – und hoffen, dass diese auch wie geplant über die Bühne gehen kann. Der Fahrplan dafür steht jedenfalls schon, wie der frisch gewählte Präsident der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg (GKGR) bestätigt. „Wir haben in der vorigen Woche im kleinen Rat entschieden, die Session in vollem Umfang durchzuführen“, unterstreicht Holger Hanhardt. Zugleich betont er aber auch: „Maßgeblich sind für uns die geltenden Corona-Schutzbestimmungen.“

Bei der Planung der Session arbeite man eng mit der Stadtverwaltung zusammen. Nach bisherigem Stand gelte für Karnevalsveranstaltungen in geschlossenen Räumen 3G+, sagt Hanhardt. Das bedeute, dass man nachweislich geimpft oder genesen sein und zudem einen Schnell- oder PCR-Test vorlegen muss. Erster darf höchstes 24, Letzter maximal 48 Stunden alt sein. „Ungeimpfte erhalten nur mit einem höchstens sechs Stunden alten Schnell- oder einem bis zu 48 Stunden alten PCR-Test Zutritt.“

Eine Verschärfung der Zutrittsbeschränkungen ausschließen wollen Hanhardt und GKGR-Vizepräsident Thomas Hildebrandt nicht – gerade dann nicht, sollte die Inzidenz im Kreis Gütersloh weiter steigen. „Wenn es das Infektionsgeschehen erforderlich macht, ist eine 2G-Regelung – also geimpft oder genesen – durchaus denkbar“, sagt Hildebrandt. Auf ihrer Internetseite informieren die Grafschaftler während der Session tagesaktuell über die jeweils gültigen Zugangsvoraussetzungen für Prunksitzungen und anderen Festivitäten.

Anmeldungen für Umzüge ab sofort online möglich

Mit ihrer Entscheidung, die Session 2021/22 trotz Corona stattfinden zu lassen, befinden sich die Jecken in der ostwestfälischen Karnevalshochburg in bester Gesellschaft. Denn auch in Köln und in anderen Frohsinnsmetropolen am Rhein haben die dortigen Verantwortlichen grünes Licht für Kamelle, Konfetti und Co. gegeben.

In Rietberg sind ab sofort Anmeldungen für die drei Umzüge möglich. Online können sich Fuß- und Wagengruppen registrieren und zudem weitere organisatorische Details einsehen. Präsident Holger Hanhardt hofft, dass an Altweiber sowie am Rosenmontag möglichst viele bunt kostümierte Gruppen auf der Rathausstraße unterwegs sind, denn: „Nur dadurch wird unser Karneval so einzigartig.“

Welche Corona-Regeln für die drei komplett im Freien stattfindenden Umzüge gelten, könne man aktuell noch nicht sagen, erklärt Vize Thomas Hildebrandt. Wahrscheinlich sei aber, dass vor allem für den sich an die Züge anschließenden Zeltkarneval Zugangsbeschränkungen gelten.

Kartenvorverkauf für beide Prunksitzungen

Fest steht hingegen, dass der Kartenvorverkauf für die Proklamations- sowie die Prunksitzung in Kürze startet. Die Tickets können per E-Mail an karten@karneval-rietberg.de oder unter Tel. 05244/9399781 bei Stephanie Hanswillemenke bestellt werden – allerdings nur am 29. und 30. November sowie am 6. Dezember jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Freuen dürfen sich die Narren auf einige zusätzliche Programmpunkte. So steigt die mit Mitteln aus dem Landesprogramm Neustart finanzierte Sessionseröffnungsparty am Samstag, 20. November. Für Samstag, 8. Januar, ist ein Traditionsnachmittag unter dem Motto „Schön war die Zeit“ geplant. Alte Fotos und Filme sollen dann gezeigt werden. Auch eine Frauensitzung wird es erstmals seit langem wieder geben.

„Die Glocke“ hat einen Überblick dazu zusammengestellt.